پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت مادر شهیدان مظفر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گرانقدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین مظفر سلام علیکم

درگذشت والده مکرمه و مادر فداکار و صبور شهیدان سرافراز حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تسلیت می‌گویم.

این بانوی گرانقدر و پرهیزکار با پرورش فرزندانی مومن و متعهد به دفاع از حریم انقلاب اسلامی به مقام رفیع قرب الهی نائل آمده است. امید است روح مطهر ایشان درکنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش، قرین رحمت و رضوان الهی گردد.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

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