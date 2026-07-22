به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر جدید جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی در آستانه سفر نخستوزیر این کشور به تهران، به تشریح ابعاد روابط دو کشور و چشمانداز همکاریهای آینده پرداخت.
سفیر جدید عراق که به تازگی نسخهای از اعتبارنامه خود را تقدیم سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کرده است، در این یادداشت که در خبرگزاری عراق (واع) منتشر شده، نوشت که با آغاز مسئولیت خود بهعنوان سفیر جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران، مفتخر است نماینده کشورش در کشوری باشد که روابط آن با عراق، ریشه در تاریخ و جغرافیا دارد و بر پیوندهای عمیق انسانی، فرهنگی و دینی استوار است.
وی تأکید کرد که تجربههای گذشته نشان داده است که ثبات منطقه تنها از مسیر همکاری، گفتوگو و اعتمادسازی میان کشورهای آن تحقق مییابد و توسعه اقتصادی، پایدارترین مسیر برای تحکیم امنیت و ثبات بهشمار میرود. بر همین اساس، عراق محیط پیرامونی خود را عمق راهبردی و شریک اصلی در ساختن آیندهای شکوفاتر برای ملتهای منطقه میداند.
سفیر عراق در ادامه با اشاره به رشد و توسعه قابلتوجه روابط دو کشور در سالهای گذشته، تصریح کرد که امروز این روابط ظرفیتهای گستردهای برای ورود به مرحلهای پیشرفتهتر دارد؛ مرحلهای که بر گسترش مشارکتهای اقتصادی، تشویق سرمایهگذاری، توسعه مبادلات تجاری، تقویت پروژههای اتصال، حملونقل و انرژی استوار بوده و منافع متقابل دو کشور را تأمین کند.
وی تأکید کرد که عراق همچنان سیاست خارجی متوازن خود را دنبال میکند؛ سیاستی که بر اصول و منافع ملی استوار است، بر گشودگی نسبت به همه کشورها، پرهیز از ورود به سیاست بلوکبندیها و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاههای برادران و دوستان تکیه دارد؛ زیرا عراق بر این باور است که گفتوگو بهترین راه برای حل اختلافات و همکاری منطقهای، تضمین واقعی امنیت و ثبات منطقه است.
الحجاج در ادامه با اشاره به سفر قریبالوقوع علی الزیدی، نخستوزیر جمهوری عراق، به تهران، این سفر را از اهمیت ویژهای برخوردار دانست و گفت که این سفر بیانگر اهتمام عراق به توسعه روابط دوجانبه، گسترش افقهای شراکت، تقویت هماهنگی در موضوعات مورد اهتمام مشترک و همچنین تأکیدی بر تداوم رویکرد عراق مبتنی بر گفتوگو، تعامل سازنده و اعتمادسازی است.
سفیر عراق در بخش پایانی یادداشت خود با اشاره به اینکه قدرت روابط عراق و ایران تنها به مناسبات رسمی محدود نمیشود، بلکه بر عمق پیوندهای میان دو ملت نیز استوار است، گفت که این روابط در مناسبتهای مختلف، بهویژه در همبستگیهای انسانی، بهروشنی نمود یافته است. از مهمترین جلوههای آن، مشارکت گسترده مردم عراق در مراسم تشییع مرجع شهید آیتالله سید علی خامنهای بود که بازتابدهنده احساس احترام، قدردانی و عمق ارتباط مردمی میان دو کشور بهشمار میرفت.
وی همچنین به زیارت اربعین بهعنوان یکی از برجستهترین جلوههای این نزدیکی اشاره کرد و گفت: این رویداد، مفاهیم برادری، همبستگی، همیاری و پیوندهای تمدنی را به نمایش میگذارد و نشان میدهد که روابط عراق و ایران تنها بر پایه منافع مشترک شکل نگرفته، بلکه از پشتوانهای عمیق مردمی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است.
الحجاج در پایان خاطرنشان کرد: آینده روابط عراق و ایران باید بر پایه بهرهگیری از ظرفیتها و عناصر مشترک قدرت، توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی و تقویت گفتوگوی سیاسی بنا شود؛ بهگونهای که منافع دو ملت را تأمین کرده و به تحکیم امنیت و ثبات منطقهای یاری رساند. وی تأکید کرد که حسن همجواری صرفاً یک اصل در سیاست خارجی نیست، بلکه یک انتخاب راهبردی برای ساختن آیندهای باثباتتر و شکوفاتر برای سراسر منطقه است.
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