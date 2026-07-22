به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرد که همراه با شرکای خود در حال ارزیابی نیازهای اولیه خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان است تا کمک‌های فوری بشردوستانه را به مناطق آسیب‌دیده ارسال کند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سیلاب‌های شدید و ناگهانی در شرق افغانستان علاوه بر تلفات جانی، خسارات گسترده‌ای به جوامع محلی وارد کرده و باعث تخریب خانه‌ها، آسیب به راه‌های مواصلاتی و از بین رفتن بخشی از زیرساخت‌های حیاتی شده است.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در استان‌های شرقی افغانستان، به‌ویژه نورستان، ننگرهار و لغمان، تلفات انسانی و خسارات مالی به همراه داشته است.

برونو لمارکی، معاون جدید نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، اعلام کرد که شرکای بشردوستانه سازمان ملل در حال ارائه کمک و حمایت از افراد آسیب‌دیده هستند.

اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان سیلاب در استان نورستان افغانستان به ۲۳ نفر رسیده است. معاون سخنگوی این اداره گفته است که تاکنون اجساد ۱۵ نفر پیدا شده، بیش از ۱۰۰ نفر ناپدید هستند و حدود ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌زمان، برخی منابع رسانه‌ای شمار قربانیان این رویداد را بیش از ۴۰ نفر گزارش کرده‌اند. با توجه به ادامه عملیات جست‌وجو و نجات، مقام‌های محلی احتمال تغییر در آمار نهایی تلفات و خسارات را رد نکرده‌اند.

نهادهای امدادرسان تأکید کرده‌اند که خانواده‌های آسیب‌دیده در مناطق سیلاب‌زده به سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی، آب آشامیدنی و حمایت‌های فوری نیاز دارند و ارزیابی‌های میدانی برای تعیین میزان کمک‌های مورد نیاز همچنان ادامه دارد.

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