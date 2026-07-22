به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که نتوانسته به‌رغم تجاوزهای نظامی اخیر این کشور به مناطق جنوبی ایران، وضعیت تنگه هرمز را تغییر دهد، باز هم به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی که جنایت جنگی محسوب می‌شود، تهدید کرد.

ترامپ در پیام تهدیدآمیز امروز خود در شبکه اجتماعی‌اش تروث سوشال اعلام کرد: «از این لحظه به بعد، هر زمان جمهوری اسلامی ایران با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را از جمله پل‌ها یا نیروگاه‌های در مجاورت پایتخت (ایران) تهران یا در خود آن را بمباران و نابود خواهد کرد.»

طبق اساسنامه رم و کنوانسیون‌های ژنو، حمله عمدی به تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب می‌شود و تهدید به انجام چنین حملاتی هم ناقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

گزافه‌گویی جدید ترامپ، مؤید استیصال واشنگتن در اعمال تسلط بر تنگه هرمز، آن هم با وجود ادعاهای مکرر مقام‌های آمریکایی درباره کنترل بر این آبراه کلیدی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز هشدار داد که اگر تجاوزات ادامه یابد، «آمادهٔ عملیات پشیمان‌کننده‌ای می‌شویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را به‌دنبال خواهد داشت.»

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