به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان این دیدار، ترامپ ضمن اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به لبنان، بار دیگر این حمایت را به موضوع آینده سلاح حزبالله و تقویت نقش دولت لبنان گره زد. وی همچنین از احتمال گفتوگو با حزبالله در صورت درخواست رئیسجمهور لبنان سخن گفت و به نقش احتمالی سوریه در این پرونده اشاره کرد؛ موضوعی که واکنشی از سوی جوزف عون در پی نداشت و با انتقاد برخی محافل سیاسی و رسانهای لبنان مواجه شد.
از سوی دیگر، هیئت لبنانی تلاش کرد بر ضرورت اجرای توافق آتشبس، عقبنشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان و استقرار ارتش این کشور تأکید کند، اما در سخنان علنی ترامپ اشارهای به تعهد واشنگتن برای وادار کردن اسرائیل به خروج از این مناطق دیده نشد و رئیسجمهور آمریکا تنها از «استقرار مجدد» نیروهای اسرائیلی سخن گفت.
همزمان با برگزاری این نشست، حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان ادامه یافت و رسانههای لبنانی این همزمانی را نشانه بیاعتنایی تلآویو به روندهای دیپلماتیک ارزیابی کردند. در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند اظهارات ترامپ درباره «توافقهای ابراهیم» و نقشآفرینی بازیگران منطقهای در پرونده لبنان، نشان میدهد واشنگتن همچنان مسائل لبنان را در چارچوب تحولات گستردهتر منطقه دنبال میکند، بدون آنکه تعهد عملی برای تغییر رفتار اسرائیل ارائه دهد.
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