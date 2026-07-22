به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان این دیدار، ترامپ ضمن اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به لبنان، بار دیگر این حمایت را به موضوع آینده سلاح حزب‌الله و تقویت نقش دولت لبنان گره زد. وی همچنین از احتمال گفت‌وگو با حزب‌الله در صورت درخواست رئیس‌جمهور لبنان سخن گفت و به نقش احتمالی سوریه در این پرونده اشاره کرد؛ موضوعی که واکنشی از سوی جوزف عون در پی نداشت و با انتقاد برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای لبنان مواجه شد.

از سوی دیگر، هیئت لبنانی تلاش کرد بر ضرورت اجرای توافق آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان و استقرار ارتش این کشور تأکید کند، اما در سخنان علنی ترامپ اشاره‌ای به تعهد واشنگتن برای وادار کردن اسرائیل به خروج از این مناطق دیده نشد و رئیس‌جمهور آمریکا تنها از «استقرار مجدد» نیروهای اسرائیلی سخن گفت.

هم‌زمان با برگزاری این نشست، حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان ادامه یافت و رسانه‌های لبنانی این هم‌زمانی را نشانه بی‌اعتنایی تل‌آویو به روندهای دیپلماتیک ارزیابی کردند. در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند اظهارات ترامپ درباره «توافق‌های ابراهیم» و نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای در پرونده لبنان، نشان می‌دهد واشنگتن همچنان مسائل لبنان را در چارچوب تحولات گسترده‌تر منطقه دنبال می‌کند، بدون آنکه تعهد عملی برای تغییر رفتار اسرائیل ارائه دهد.

...........

پایان پیام