به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان اعلام کرد یگان‌های این کشور در چارچوب مرحله نخست اجرای توافق امنیتی جنوب لبنان و پس از هماهنگی با «گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان» (MCG4L)، استقرار خود را در شهرک زوطر الغربیه آغاز کردند. این توافق که اواخر ژوئن در واشنگتن امضا شد، بر خروج تدریجی نیروهای رژیم صهیونیستی از برخی مناطق و واگذاری مسئولیت امنیتی آن‌ها به ارتش لبنان استوار است. هم‌زمان عملیات پاکسازی مهمات عمل‌نکرده و بررسی خسارت‌ها نیز برای فراهم شدن زمینه بازگشت ساکنان آغاز شده است.

با این حال، ارتش لبنان اعلام کرد که در جریان اجرای مأموریت، نیروهای رژیم صهیونیستی به سمت محل استقرار نظامیان لبنانی تیراندازی کردند؛ اقدامی که به گفته بیروت، جان نیروهای ارتش را به خطر انداخت و روند استقرار را با اختلال مواجه کرد. در مقابل، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد نیروهای لبنانی با استفاده از یک بولدوزر وارد منطقه‌ای خارج از محدوده توافق شده بودند؛ ادعایی که ارتش لبنان آن را رد کرد و تأکید داشت نیروهایش وارد زوطر الشرقیه نشده‌اند.

فرماندهی ارتش لبنان با تأکید بر اینکه هرگونه اختلاف باید از طریق سازوکار هماهنگی نظامی و کانال‌های ارتباطی پیش‌بینی‌شده در توافق پیگیری شود، از رژیم صهیونیستی خواست به جای اقدامات نظامی، به تعهدات خود پایبند باشد. به باور ناظران، موفقیت مرحله نخست این توافق، که علاوه بر زوطر الغربیه شهرک‌های فرون و صریفا را نیز دربر می‌گیرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش اجرای آن به دیگر مناطق جنوب لبنان خواهد داشت.

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