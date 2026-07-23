به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید میرهاشم حسینی در سخنرانی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت که به مناسبت شب شهادت امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد، به تبیین عوامل غربت و مظلومیت امام مجتبی(ع) و درس‌های آن برای دوران غیبت پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به روایتی از کتاب مناقب ابن‌شهرآشوب مازندرانی، اظهار داشت: شخصی از شام به مدینه آمد و به امام مجتبی(ع) ناسزا گفت، اما حضرت با حلم و بردباری بی‌نظیر خود، او را صدا زدند و با محبت فرمودند که اگر خسته‌ای، در خدمتت هستم و اگر حاجتی داری، برآورده می‌شود. این برخورد کریمانه چنان تأثیری بر آن شخص گذاشت که اشک ریخت و به محبت اهل بیت(ع) روی آورد و تا پایان عمر مهمان امام مجتبی(ع) بود.

حسینی افزود: یکی از عوامل غربت ولی خدا، حمله رسانه‌ای دشمنان داخلی و خارجی است. بنی‌امیه با ترویج دروغ‌هایی چون دنیاخواهی، سعی در تخریب چهره امام مجتبی(ع) داشتند، در حالی که ایشان عابدترین و زاهدترین شخص زمان خود بودند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به حدیثی از شیخ صدوق در کتاب امالی، تصریح کرد: امام مجتبی(ع) عابدترین فرد زمان خود بودند و هنگام ورود به مسجد، چنان حالتی پیدا می‌کردند که از خوف خدا می‌لرزیدند و با خضوع کامل وارد خانه خدا می‌شدند.

وی در ادامه به عامل دوم غربت یعنی ناشناخته ماندن عظمت ولی خدا اشاره کرد و گفت: گاهی عظمت و هیبت یک ولی خدا، باعث حسادت دشمنان می‌شود. آنچنان که ابن‌شهرآشوب نقل می‌کند، هیچ‌کس بعد از پیامبر(ص) به اندازه امام مجتبی(ع) دارای شرف و هیبت نبود، به‌گونه‌ای که مردم هنگام دیدن ایشان، از هیبت و عظمت حضرت، پیاده می‌شدند و جرئت سواره ماندن نداشتند.

حسینی خاطرنشان کرد: دشمنان داخلی و خارجی امروز نیز با همان شیوه، درصدد تخریب چهره علمای ربانی و حوزه‌های شیعه هستند؛ چراکه خروجی این حوزه‌ها شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله بهجت، امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بوده است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از حاج قاسم سلیمانی و رهبر شهید، بیان داشت: رهبر شهید به حاج قاسم آموختند که در جنگ نامتقارن با دشمن، علاوه بر تلاش ظاهری، از مناجات و نماز شب نیز کمک بگیرد.

سخنران حرم مطهر در پایان با تأکید بر لزوم الگوگیری از مکتب امام حسن و امام حسین(ع) برای مقابله با هجمه‌های دشمنان، یادآور شد: مردم ایران، ملت امام حسین(ع) هستند و با اتحاد حول محور ولایت فقیه، اجازه نمی‌دهند ولی خدا تنها بماند و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، راه شهدا و مکتب اهل بیت(ع) را ادامه می‌دهند.

........

پایان پیام