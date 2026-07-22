درخواست فعالان حقوقی مصر برای بازنگری در وضعیت زندانیان عقیدتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأتی متشکل از شماری از وکلای مدافع حقوق بشر و اعضای کمیته دفاع از زندانیان عقیدتی، با حضور در شورای ملی حقوق بشر مصر، یادداشتی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی به «انور السادات» نایب‌رئیس این شورا ارائه کردند. در این یادداشت، نسبت به ادامه بازداشت موقت طولانی، تکرار تشکیل پرونده‌های جدید برای برخی زندانیان پس از پایان دوره بازداشت و همچنین محرومیت آنان از خدمات درمانی ابراز نگرانی شده است.

در این دیدار، اعضای هیأت با اشاره به وضعیت تعدادی از زندانیان، از جمله «محمد عادل» و «شادی محمد»، خواستار پایان دادن به پدیده موسوم به «تدویر» شدند؛ روشی که به گفته آنان موجب استمرار بازداشت افراد از طریق گشایش پرونده‌های جدید می‌شود. آنان همچنین تأکید کردند که بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی باشد و نباید به مجازاتی دائمی تبدیل شود و حق برخورداری از خدمات درمانی نیز برای همه زندانیان باید رعایت شود.

هم‌زمان، «رفیده حمدی» همسر محمد عادل، با ارائه درخواست عفو ریاست‌جمهوری، از ادامه سال‌ها حبس همسرش و آثار آن بر زندگی خانوادگی‌شان سخن گفت. وی اعلام کرد که محمد عادل طی سال‌های گذشته در پرونده‌های مختلف بخش قابل توجهی از عمر خود را در زندان یا تحت محدودیت‌های قضایی سپری کرده و خواستار پایان این وضعیت و فراهم شدن امکان بازگشت وی به خانواده شد.

در تحولی دیگر، فرزند «محمد زهران» فعال صنفی و چهره شناخته‌شده با عنوان «نامزد مستضعفان»، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، خواستار توجه به جنبه انسانی پرونده پدرش شد. وی تأکید کرد که پدرش همواره از مسیرهای قانونی و فعالیت‌های صنفی برای پیگیری مطالبات معلمان استفاده کرده و خانواده‌اش امیدوار است با نگاه انسانی مسئولان، امکان بازگشت او به خانه فراهم شود. محمد زهران هفته گذشته با تصمیم دادستانی امنیت دولت مصر به اتهام «نشر اخبار کذب» به مدت ۱۵ روز بازداشت شد؛ اتهامی که در پی دعوت او از معلمان برای پیگیری اجرای احکام قضایی مربوط به برگزاری انتخابات سندیکای معلمان مطرح شده است.

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