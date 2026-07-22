انصارالله و تهدید محاصره دریایی؛ کابوسی جدید برای ارتش فرسوده آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات کنونی و پیشین آمریکا هشدار دادهاند که تهدید انصارالله یمن برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ میتواند دامنه جنگ ایران را به شکل چشمگیری گسترش دهد و ارتش آمریکا را که هماکنون درگیری جنگ با ایران است، تحت فشاری مضاعف قرار دهد.
خبرگزاری رویترز در این خصوص گزارش کرد که انصارالله یمن روز دوشنبه اعلام کرد به کشتیها اجازه بارگیری یا تخلیه در بنادر عربستان را نخواهند داد که این اقدام بالقوه میتواند صادرات نفت عربستان را مسدود کرده و ۷ درصد دیگر از عرضه جهانی نفت را قطع کند.
ترامپ که با نقض آتشبس نزدیک به دو هفته است که تجاوز به خاک ایران را از سرگرفته است و از محاصره دریایی انصارالله بسیار مضطرب است، به خبرنگاران گفت: اگر چنین اتفاقی بیافتد، ما از پس آن برمیآییم. ما پیش از این هم با حوثیها چنین کاری کردهایم. با اینحال رویترز ادامه داد که برای ارتش آمریکا، ماجرا ممکن است به این سادگیها نباشد.
این رسانه انگلیسی در توصیف توانمندیهای انصارالله ادامه داد: انصارالله یمن به جنگجویانی سرسخت و چابک شهرت یافتهاند که در برابر حملات پیشین عربستان و آمریکا با موفقیت مقاومت کردهاند. طبق این گزارش، رویارویی با آنها به معنای تحت فشار قرار دادن منابع آمریکایی خواهد بود که هماکنون بر جنگ با ایران و حفظ محاصره بنادر ایران در خلیج فارس متمرکز شدهاند.
جیسون کمپل، از مقامات ارشد پیشین پنتاگون، میگوید: شما ناچارید منابع نسبتاً قدرتمند اما محدود خود در منطقه را میان دو جبهه فعال تقسیم کنید.
کمپل که اکنون در مؤسسه خاورمیانه فعالیت میکند، افزود که پاسخ به تهدید دریای سرخ میتواند به معنای جابجایی ناوهای جنگی آمریکا از خلیج فارس به نزدیکی یمن باشد تا ارتش بتواند هم علیه انصارالله عملیات کند و هم در برابر موشکهای آنها دفاع نماید.
رویترز ادامه داد که ورود احتمالی انصارالله به این جنگ، نمونه دیگری از تحول جنگی است که ترامپ در ابتدا آن را صرفاً یک کارزار بمباران متمرکز با هدف تسلیم ایران معرفی کرده بود؛ تحولی که اکنون در حال تبدیل شدن به یک معضل سیاسی فزاینده برای رئیسجمهور آمریکاست.
طبق آنچه در این گزارش آمده است، اگر ناوها و هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا مجبور به مقابله با پهپادها و موشکهای انصارالله شوند، این امر میتواند مشکل کاهش ذخایر مهمات و موشکهای رهگیر دفاع هوایی آمریکا را که کارشناسان پیشتر درباره آن هشدار داده بودند، تشدید کند. پنتاگون به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداد.
مایکل مالروی، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور غرب آسیا در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، میگوید: حوثیها بارها در گذشته ثابت کردهاند که توانایی و اراده لازم برای ایجاد اختلال در ترافیک دریایی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب را دارند.
در دوران دولت جو بایدن، ایالات متحده حملات هوایی علیه مواضع انصارالله انجام داد به امید آنکه توانمندی این گروه را تضعیف کنند و ترامپ نیز این تلاش را سال گذشته تشدید کرد و مواضع انصارالله را که در حمایت از مردم غزه، به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتیهای مرتبط با اسرائیل در سواحل یمن حمله میکردند، بمباران کرد. با اینحال، کارشناسان بر این باورند که هیچیک از این دو کارزار نتوانست توانایی این گروه برای تهدید کشتیرانی را از میان ببرد.
مقامات آمریکایی اعتراف کردهاند که هرچند ارتش آمریکا بهترین منابع مالی را در جهان در اختیار دارد، اما همچنان با محدودیت منابع روبرو است و بسیاری از سامانههای مورد نیاز برای یمن، هماکنون در جنگ ایران به کار گرفته شدهاند.
یکی از مقامات گفت: ما همین حالا هم کاملاً سرمان شلوغ است» و اشاره کرد که برخی ناوهای جنگی به دلیل عملیاتهای پرفشار، نخست در کارائیب و اکنون در خاورمیانه، بیش از حد معمول در دریا ماندهاند. بر اساس گزارش رویترز، مأموریتهای طولانیتر از حد انتظار، خدمه را فرسوده میکند و ناوها نیز نهایتاً برای تعمیرات باید به بندر بازگردند.
مارک کانسیان، افسر بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، نیز تأیید میکند که گشایش جبهه دوم در دریای سرخ، نیروهای دریایی آمریکا را تحت فشار خواهد گذاشت.
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