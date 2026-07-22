به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در بیانیه‌ای با انتقاد از دیدار جوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی، در کاخ سفید، اعلام کرد که این نشست قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را با «مجوزی بی‌ارزش» جایگزین کرده و حاکمیت لبنان را به رژیم صهیونیستی واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه این دیدار بار دیگر بر تعهد کامل به امنیت رژیم صهیونیستی به بهای حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تأکید کرده است، افزود: این اقدام مانند درمان بیماری با تزریق سم است و مسئله، سرنوشت کشور، حاکمیت و مشارکت ملی لبنان است، نه تعارف‌های سیاسی.

قبلان همچنین گفت که تنها نتیجه این دیدار، رضایت کامل رژیم صهیونیستی از دستورکارهای امنیتی آن بوده و ترامپ با این نشست، جنوب لبنان را به‌صورت قسطی در اختیار امنیت رژیم صهیونیستی قرار داده است.

مفتی جعفری لبنان در ادامه، تحولات پس از توافق چارچوب را خیانتی بزرگ توصیف کرد و گفت که عملکرد کنونی حاکمیت لبنان، کشور را در معرض شکاف‌های عمیق داخلی قرار داده است. وی تأکید کرد که کنار گذاشتن عوامل قدرت ملی در برابر وعده‌های آمریکا، به معنای واگذاری حاکمیت لبنان به منافع رژیم صهیونیستی است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس منطقه، راه‌حل حفظ ثبات و حاکمیت لبنان را پایبندی به میثاق‌های ملی، توافق داخلی و حفظ وحدت دانست و هشدار داد که در غیر این صورت، لبنان با خطرات جدی مواجه خواهد شد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که روز سه‌شنبه جوزف عون در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار درحالی انجام شد که تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان همچنان ادامه دارد و این رژیم به توافق آتش‌بس پایبند نیست.

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