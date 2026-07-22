به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با تشریح برنامه‌های فرهنگی این کمیته اظهار داشت: امسال با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، برنامه‌های متنوعی در عراق پیش‌بینی شده که محوریت آن بر پایه وحدت اسلامی، تبیین نهضت حسینی و پاسخ به شبهات استوار است.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین با اشاره به برگزاری ۸ نشست و همایش تخصصی در عراق گفت: همایش‌های «اهل سنت» در بغداد و نجف با مدیریت علمای اهل سنت عراق و حضور چهره‌های برجسته شیعه و سنی برگزار خواهد شد. همچنین به یاد رهبران شهید مقاومت، همایش‌های سراسری در روزهای ۱۲، ۱۵ و ۱۸ صفر در نجف و کربلا با حضور مواکب و اقشار مختلف زائران تدارک دیده شده است.

حجت‌الاسلام احمدی افزود: برنامه‌های مذهبی شامل سخنرانی، مداحی و قرائت ادعیه (کمیل و ندبه) از شب جمعه این هفته در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا آغاز می‌شود که با همکاری شبکه‌های استانی و سراسری به صورت زنده پوشش داده خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ۴۰ موکب بزرگ (با ظرفیت بیش از ۲۰۰۰ نفر) تصریح کرد: در ۲۲ موکب مهدوی، مبلغان تخصصی مستقر شده‌اند تا علاوه بر پاسخگویی به شبهات، به تبیین فرهنگ مهدویت بپردازند.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین در بخش دیگری از سخنانش گفت: تاکنون ۷۷۰ اثر چندرسانه‌ای تولید شده و روند تولید همچنان ادامه دارد.این آثار از امروز در دسترس عموم قرار گرفته است

احمدی به حضور طلاب جامعه‌المصطفی و بانوان مبلغ در اربعین اشاره کرد و گفت: بانوان با برگزاری همایش‌های تخصصی با موضوع «خانواده»، نقش فعالی در این رویداد دارندو ۶۰ مبلغ متخصص با همکاری جامعه‌المصطفی هم برای تبیین و پاسخ به شبهات در فضای مجازی فعال شده‌اند

وی ادامه داد : با همکاری حوزه هنری، گروه‌های تعزیه و هنرهای نمایشی به عراق اعزام خواهند شد.همچنین سرودهایی با شعار محوری «مِثلی لا یبایع مِثله» از امروز در بسترهای دیجیتال منتشر می‌شود.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین در پایان با اشاره به اقدامات مقابله‌ای با شایعات جریان‌های انحرافی علیه مرجعیت گفت: با همکاری پژوهشگران و آقای شفیعی، بیش از ۳۰ اثر علمی برای روشنگری و خنثی‌سازی شایعات جریان‌های انحرافی (یمانی) تهیه شده که در ایام اربعین عرضه خواهد شد.

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