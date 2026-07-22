به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس، امروز، در جمع خبرنگاران گفت: این دوره با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت های رسانه ای شرکتکنندگان برگزار میشود و ادامه جلسات آن نیز از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی دنبال خواهد شد.
وی اظهار کرد: این دوره در قالب ۱۲ جلسه کاربردی، مباحث تخصصی و مهارتی در حوزه سواد رسانه، روایتگری و تولید محتوای رسانهای را به فعالان رسانهای مساجد آموزش میدهد.
حجت الاسلام امیدی با اشاره به همکاری حوزه هنری فارس در اجرای این دوره افزود: آموزشها با بهرهگیری از اساتید این حوزه برگزار میشود و در نخستین جلسه، حمیدرضا قانعی رئیس حوزه هنری فارس، به تشریح روند شکلگیری و توسعه حوزه هنری استان و اهمیت نقش رسانه در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد پرداخت.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس همچنین گفت: هزینه برگزاری این دوره آموزشی از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تأمین شده است.
حجت الاسلام امیدی با اشاره به سرفصلهای این دوره اظهار کرد: اهمیت روایتگری در حوزه مسجد، شیوه انتقال و بازنمایی فعالیتهای مساجد، اصول روایت صحیح و اثرگذار، تهیه گزارش از برنامههای مسجد و نگارش حرفهای از جمله محورهای آموزشی این دوره است.
وی افزود: فعالان رسانهای مساجد در این دوره با کانال اطلاعرسانی مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس در پیامرسان ایتا نیز آشنا میشوند تا اخبار، رویدادها و فعالیتهای مساجد را از این مسیر منتشر کنند.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس در پایان گفت: در نخستین جلسه، مباحث مقدماتی فعالیت رسانهای در فضای مجازی، اصول خبرنویسی و شیوههای تولید محتوای مؤثر آموزش داده شد و در ادامه نیز مباحث تخصصیتر سواد رسانه و تولید محتوای رسانهای ارائه خواهد شد.
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