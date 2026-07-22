به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان معتادان «امید» در کابل اعلام کرده است که شواهد موجود نشان می‌دهد این مرکز یک تأسیسات غیرنظامی بوده و هیچ نشانه‌ای از استفاده نظامی یا نگهداری سلاح و تجهیزات جنگی در آن وجود نداشته است.

این سازمان گفته است بررسی تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات میدانی و گفت‌وگو با کارکنان مرکز نشان می‌دهد که مرکز «امید» سال‌ها به‌عنوان یک مرکز درمانی برای افراد مبتلا به اعتیاد فعالیت داشته و بیماران و کارکنان غیرنظامی در آن حضور داشته‌اند.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که حتی اگر بخش‌هایی از محوطه کمپ فینکس دارای فعالیت‌های مرتبط با نیروهای نظامی بوده باشد، حمله‌ای با این حجم از تلفات غیرنظامیان، می‌تواند اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل تناسب و ضرورت اتخاذ تدابیر احتیاطی، را نقض کند.

درخواست برای تحقیق مستقل

این نهاد حقوق بشری از دولت پاکستان خواسته است توضیح دهد که این حمله بر اساس چه اطلاعاتی طراحی شده و چه اقداماتی برای اطمینان از ماهیت هدف مورد نظر انجام شده است.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و علنی درباره این رویداد شده و تأکید کرده است که در صورت اثبات تخلف، مسئولان آن باید مطابق قوانین بین‌المللی پاسخ‌گو باشند.

این سازمان از همه طرف‌های درگیر در منازعات افغانستان و پاکستان خواسته است به اصول حقوق بشردوستانه پایبند باشند و از هدف قرار دادن مراکز درمانی و سایر تأسیسات غیرنظامی خودداری کنند.

جزئیات حمله به مرکز درمانی «امید»

حمله هوایی پاکستان به مرکز درمانی «امید» در محوطه کمپ فینکس کابل، در تاریخ ۱۶ مارس (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) و در چارچوب عملیات موسوم به «غضب للحق» انجام شد.

بر اساس گزارش‌ها، این مرکز در زمان حمله میزبان تعداد زیادی از بیماران بوده است. مرکز «امید» از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را آغاز کرده و ظرفیت پذیرش حدود دو هزار بیمار را داشته است.

مقام‌های طالبان مدعی شده‌اند که در این حمله صدها غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند، هرچند این آمار به‌صورت مستقل تأیید نشده است. در مقابل، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) پیش از انتشار گزارش عفو بین‌الملل، مرگ دست‌کم ۱۴۳ نفر را در ارتباط با این حمله ثبت کرده بود.

گزارش‌ها حاکی است که پیش از وقوع حمله، هشدار عمومی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این مرکز صادر نشده بود و بیماران و کارکنان هنگام حضور در بخش‌های درمانی و محل‌های اقامت، غافلگیر شدند.

حمله در سایه تشدید تنش کابل و اسلام‌آباد

این حمله در شرایطی رخ داد که روابط میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به‌شدت متشنج شده بود.

اسلام‌آباد طالبان را متهم می‌کند که اجازه فعالیت گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) را از خاک افغانستان می‌دهد؛ ادعایی که طالبان رد کرده و پاکستان را به نقض حاکمیت افغانستان متهم می‌کند.

پیش از این حمله، یوناما از ثبت ده‌ها مورد تلفات غیرنظامیان در جریان درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان خبر داده بود.

تنش‌های امنیتی میان دو طرف، حملات هوایی، درگیری‌های مرزی و اتهام‌های متقابل، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه انسانی این بحران را افزایش داده است.

ضرورت پاسخ‌گویی و حفاظت از غیرنظامیان

گزارش عفو بین‌الملل بار دیگر موضوع حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه افغانستان و پاکستان را برجسته کرده است.

این نهاد تأکید کرده است که حتی در شرایط جنگی، مراکز درمانی و افراد غیرنظامی از حمایت ویژه برخوردارند و هیچ طرفی نمی‌تواند بدون ارائه شواهد روشن، چنین اهدافی را مورد حمله قرار دهد.

بر اساس این گزارش، روشن شدن حقیقت درباره حمله به مرکز «امید» نه‌تنها برای خانواده‌های قربانیان، بلکه برای تضمین رعایت قوانین جنگ و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اهمیت اساسی دارد.

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