اولویت نخست حماس، توقف کامل تجاوز و خروج کامل اشغالگران از غزه است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، روز چهارشنبه تأکید کرد: اولویت نخست و روشن این جنبش، توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

وی در سخنان خود گفت: درود بر مردم فلسطین که با وجود همه سختی‌ها و مصائب بزرگ، هویت و تعلق اصیل خود به این سرزمین را حفظ کرده‌اید و وطن را در سینه‌های خود حمل می‌کنید تا سرزمین ما همچنان سرزمینی عربی و فلسطینی باقی بماند. ما یقین داریم که اشغالگران سرانجام از میان خواهند رفت.

رئیس دفتر سیاسی حماس خطاب به اعضا و نیروهای این جنبش و گردان‌های شهید عزالدین قسام گفت: خداوند شما را برای مأموریتی بزرگ برگزیده است و شما همواره در حد این مسئولیت و امانت بوده‌اید. شما در سراسر فلسطین و خارج از آن، شکوه و افتخار امت اسلامی را رقم زده‌اید. ما همراه شما مسیر دشواری‌ها و چالش‌ها را برای دفاع از ملت، آرمان، وطن و قدس طی می‌کنیم. این جنبش از دل مردم برخاسته و متعلق به مردم است.

وی ادامه داد: شما برای من همچون برادران و فرزندانم هستید و من نیز یکی از شما هستم، هرچند خداوند مسئولیت بیشتری بر دوش من نهاده است. همه ما باید با جدیت و تلاش، هر یک در جایگاه خود، برای تحقق وعده الهی گام برداریم و راه فرماندهان بزرگ شهید همچون شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتیسی، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، محمد الضیف، صالح العاروری و صدها شهید دیگر را ادامه دهیم؛ کسانی که این مسیر را پایه‌گذاری کردند و برای آن جهاد و فداکاری کردند.

الحیه در ادامه تأکید کرد: اولویت نخست و روشن ما، توقف کامل تجاوزات، پایان کشتار و تروریسم رژیم اشغالگر و تحقق خروج کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه است.

وی همچنین از کشورهای میانجی و حامی روند مذاکرات خواست تا فشارهای واقعی بر دولت راست‌گرای افراطی رژیم صهیونیستی وارد کنند تا به توافقات انجام‌شده پایبند باشد و روند انتقال به مرحله بعدی توافق را تکمیل کند.

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