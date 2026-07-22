اختتامیه سومین سوگواره میراث اربعین با تجلیل از برگزیدگان و تأکید بر هویت تمدنی جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه سومین سوگواره بینالمللی میراث اربعین حسینی با هدف توسعه گردشگری معنوی، صیانت از میراث ناملموس اربعین و تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی در این حوزه با حضور جمعی از مدیران، مسئولان، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی و گردشگری در سالن قصرشیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در این مراسم، امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، با تشریح تجربه چهار ساله حضور شهرداری تهران در مرز خسروی، از تغییر رویکرد مدیریت اربعین از فعالیتهای صرفاً اجرایی و نظارتی به سمت ایجاد زیرساختهای ماندگار و خدمات پایدار برای زائران خبر داد.
وی با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته ضرورت بازنگری در شیوه خدماترسانی را آشکار کرده است، اظهار داشت: شهرداری تهران در اربعین پیشرو با انتقال مأموریت خود از مرز خسروی به مرز منذریه عراق، تمرکز ویژهای بر توسعه زیرساختهای خدماتی، رفاهی و اسکان زائران خواهد داشت تا خدماتی با کیفیت بالاتر و متناسب با نیازهای زائران ارائه شود.
قاسمی حمایت از اقتصاد بومی مناطق مرزی را از دیگر سیاستهای مهم مدیریت اربعین برشمرد و گفت: تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز از بازارهای شهرهای مرزی، استفاده از ظرفیت نیروهای خدماتی بومی و بهرهگیری از توانمندیهای محلی، علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم میکند.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده فرهنگی و گردشگری اربعین، راهپیمایی جاماندگان اربعین و مجموعه «محرمشهر» را از جلوههای ارزشمند گردشگری معنوی کشور دانست و بر ضرورت تقویت این رویدادها برای معرفی فرهنگ عاشورا، توسعه گردشگری زیارتی و گسترش فعالیتهای فرهنگی در فضای شهری تأکید کرد.
در ادامه مراسم، دکتر شهاب طلایی، مدیر اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق(ع)، اربعین را یک ابررویداد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری توصیف کرد و بر ضرورت نگاه راهبردی به این حرکت عظیم مردمی تأکید داشت. وی همچنین خواستار نقشآفرینی مؤثرتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه پژوهش، سیاستگذاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری اربعین شد.
همچنین سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اربعین را بزرگترین رویداد گردشگری زیارتی جهان اسلام دانست و توسعه زیرساختهای گردشگری، معرفی جاذبههای فرهنگی و تاریخی مسیرهای زیارتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از مهمترین الزامات بهرهگیری از ظرفیتهای این رویداد برشمرد.
در بخش پایانی این آیین، از علیاکبر مختاری، مدیر گردشگری منطقه ۱۲ شهرداری تهران، سحر بلوری، مدیر گردشگری منطقه ۱۴ شهرداری تهران و زهرا فراهانی بهعنوان برگزیدگان سومین سوگواره بین المللی میراث اربعین در حوزه اجرای برنامه و تولید محتوا تقدیر به عمل آمد.
همچنین بعد از نشست شرکتکنندگان با حضور در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از نمایشگاه آثار هنری و عکس اربعین حسینی که همزمان با برگزاری سومین سوگواره و با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا شده است، بازدید کردند. این نمایشگاه با ارائه مجموعهای از آثار هنری، عکسهای مستند و روایتهای تصویری از پیادهروی اربعین، جلوههایی از فرهنگ عاشورا، همبستگی امت اسلامی و میراث معنوی این رویداد بزرگ را به نمایش گذاشته است.
سومین سوگواره بینالمللی میراث اربعین حسینی با محوریت «میراث اربعین؛ زمینهساز تقویت هویت تمدنی جهان اسلام» طی دو روز و در قالب هفت پنل تخصصی برگزار شد. در این رویداد، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و صاحبنظران به بررسی ابعاد مختلف میراث فرهنگی، گردشگری، اقتصاد، رسانه، هنر و ظرفیتهای تمدنی اربعین پرداختند
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