خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: اربعین حسینی، امروز دیگر تنها یک آیین مذهبی یا یک اجتماع میلیونی نیست؛ اربعین به یک رسانه تمدنی و یک قدرت نرم بی‌بدیل تبدیل شده است. رسانه‌ای که نه با ابزارهای متعارف، بلکه با حضور میلیون‌ها انسان مؤمن، پیام عاشورا را در برابر نظام سلطه به نمایش می‌گذارد. از همین رو، طبیعی است که این حرکت عظیم، در متن تقابل تاریخی جبهه حق و باطل قرار گیرد.

امروز رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، صرفاً یک تقابل سیاسی یا امنیتی نیست؛ بلکه بخشی از نزاعی گسترده‌تر بر سر هویت، استقلال، نظم منطقه‌ای و آینده غرب آسیاست. در چنین شرایطی، میدان اصلی نبرد بیش از آنکه در عرصه سخت تعریف شود، در حوزه ادراک، افکار عمومی و جنگ شناختی شکل گرفته است. دشمن به‌خوبی دریافته است که اگر نتواند اراده ملت‌ها را در میدان بشکند، خواهد کوشید روایت آنان را در ذهن‌ها مخدوش کند.

در جنگ شناختی، هدف اصلی تغییر واقعیت نیست؛ بلکه تغییر برداشت مخاطب از واقعیت است. عملیات رسانه‌ای، شایعه، تحریف، بزرگ‌نمایی شکست‌ها، کوچک‌نمایی دستاوردها، القای ناامیدی، دو قطبی‌سازی جامعه و سلب اعتماد عمومی، مهم‌ترین ابزارهای این نبرد هستند. به همین دلیل، کنترل افکار عمومی به یکی از اهداف راهبردی بازیگران درگیر تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، اربعین تنها یک مراسم نیست؛ بلکه یک جبهه رسانه‌ای است. میلیون‌ها زائر، هزاران خبرنگار، فعال رسانه‌ای و تولیدکننده محتوا، هر کدام می‌توانند روایتگر حقیقت باشند یا ناخواسته در زمین روایت رقیب بازی کنند. از این رو، رسالت رسانه‌ای اربعین، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

یکی از آسیب‌های روایت اربعین، غلبه نگاه صرفاً احساسی بر روایت‌های راهبردی است. احساس، سرمایه بزرگ عاشورا و اربعین است، اما در میدان جنگ شناختی کافی نیست. دشمن از احساسات هراسی ندارد؛ آنچه او را نگران می‌کند، روایت عقلانی، مستند، حماسی و اقناع‌کننده‌ای است که بتواند ذهن مخاطب را همراه سازد و تصویر مطلوب او از واقعیت را به چالش بکشد.

روایت حماسی، به معنای شعارزدگی یا اغراق نیست؛ بلکه به معنای تبیین واقع‌بینانه ایستادگی ملت‌ها، تبیین منطق مقاومت، نمایش انسجام اجتماعی، بازنمایی سرمایه عظیم مردمی و برجسته کردن قدرت اراده در برابر فشارهاست. چنین روایتی، هم به حقیقت وفادار است و هم در میدان رقابت رسانه‌ای اثرگذار.

امروز اربعین باید به بزرگ‌ترین قرارگاه روایت جبهه مقاومت تبدیل شود؛ قرارگاهی که مأموریت آن، بازتولید امید، تقویت اعتماد عمومی، مقابله با عملیات روانی دشمن و روایت صادقانه از تحولات منطقه است. هر تصویر، هر گزارش، هر یادداشت و هر روایت، بخشی از این نبرد بزرگ شناختی است.

در این میدان، پیروزی تنها با موفقیت در عرصه میدانی حاصل نمی‌شود؛ بلکه زمانی تثبیت می‌شود که روایت آن نیز در افکار عمومی تثبیت گردد. هر اندازه دشمن در تحریف واقعیت، تولید شبهه و مدیریت ادراک سرمایه‌گذاری می‌کند، جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی نیز باید با روایت دقیق، مستند، حرفه‌ای و مبتنی بر منطق عاشورا، از حقیقت دفاع کند.

اربعین، امسال بیش از سال‌های گذشته، تنها راهپیمایی نیست؛ بلکه یک رسانه جهانی است. رسانه‌ای که اگر زبان روایت را بشناسد، می‌تواند در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن بایستد و پیام عزت، استقلال، مقاومت و کرامت ملت‌های منطقه را به جهان مخابره کند. امروز، همان‌گونه که حفظ میدان اهمیت دارد، حفظ روایت میدان نیز یک ضرورت راهبردی است.

الناز موسوی یکتا / پژوهشگر جنگ شناختی و رسانه

..........................

پایان پیام