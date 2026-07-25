به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، کارگاه تخصصی آموزش رسانهای اربعین با عنوان «قرار روایت» به همت قرارگاه مردمی رسانهای «به وقت اربعین» و با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، خانه مطبوعات استان و حوزه هنری انقلاب اسلامی قم، با حضور جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.
این رویداد آموزشی با هدف توانمندسازی خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای رسانهای برای پوشش حرفهای راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، در سالن اجتماعات مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی قم برگزار شد.
این کارگاه با ارائه توسط فعالان رسانهای اربعینی، امیر حسامینژاد، محمدحسین رضایی و محسن صابری برگزار شد.
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