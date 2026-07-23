به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در بیانیهای، اقدامات اخیر دولت این کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد.
فراکسیون وفاداری به مقاومت تأکید کرد که اقدامات نمایشی اخیر دولت، مردم را فریب نخواهد داد و آن را تلاشی آشکار برای توهمفروشی توصیف نمود.
در این بیانیه آمده است: ارتش ملی ما در میان مردم خود حضور داشت و در مناطقی که دشمن به لطف فداکاریهای رزمندگان مقاومت توان اشغال آن را نداشت، استقرار خود را تقویت کرد.
فراکسیون مذکور افزود: ارتش رژیم اشغالگر از هیچ منطقه تحت اشغال عقبنشینی نکرده و تیراندازی رژیم اشغالگر به ارتش لبنان نیز رسوایی جدیدی برای دولت است.
در این بیانیه همچنین آمده است: ما بار دیگر مخالفت خود با مذاکرات مستقیم و توافق چارچوب را اعلام و بر اولویت عقبنشینی کامل رژیم اشغالگر تأکید میکنیم؛ توافق ۲۷ می ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ بایستی منحصراً در جنوب لیتانی اجرا شود، هر گونه رویکردی درباره سلاح مقاومت در خارج از این منطقه باید پس از عقبنشینی دشمن و بر اساس توافقات ملی باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: هر گونه رویکردی درباره سلاح مقاومت باید مطابق با سوگندنامه و بیانیه وزارتی، در چارچوب استراتژی امنیت ملی باشد و تداوم سیاست تخریب روستاها از سوی دشمن نیز بخشی از پروژه توسعهطلبانه آن است که با هدف غیر قابل سکونت کردن این منطقه صورت میگیرد.
روز گذشته در پی استقرار نیروهای ارتش لبنان در منطقه «زوطر غربی» واقع در جنوب این کشور، نواف سلام، نخستوزیر این کشور، به همراه میشل منسی، وزیر دفاع، و حسان عوده، رئیس ستاد ارتش لبنان، به این منطقه رفتند. هدف از این سفر، بازدید از این منطقه و ارزیابی روند استقرار نیروهای ارتش عنوان شد و نواف سلام در جریان این سفر، پرچم لبنان را در میدان این منطقه قرار داد.
در همین ارتباط، شبکه المیادین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در بسیاری از امور عملیاتی در چارچوب بازگشت اهالی منطقه زوطر به خانههای خود، اختلال ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، روزنامه صهیونیستی معاریو ادعا کرد که ورود ارتش لبنان به برخی روستاها در بخش النبطیه اهمیت زیادی برای امنیت اسرائیل ندارد.
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