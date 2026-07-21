به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «هاآرتص» به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد مرحله آزمایشی این طرح پس از مذاکرات هفته گذشته در رم و تحت نظارت «گروه هماهنگی نظامی لبنان» (MCG) آغاز شده است. بر اساس اعلام آمریکا، این طرح سه روستای «فرون»، «صریفا» و «زوطر الغربیه» را در بر می‌گیرد. با این حال، منابع صهیونیستی اذعان کردند که ارتش این رژیم تنها در یکی از این مناطق حضور زمینی داشته و در دو منطقه دیگر صرفاً از طریق ابزارهای اطلاعاتی و پهپادی فعالیت می‌کرده است.

به نوشته هاآرتص، اجرای این طرح با اختلاف‌نظرهایی میان طرف‌ها همراه بوده است؛ از جمله بر سر سازوکار نظارت بر مناطق مورد نظر و نقش نیروهای یونیفل. همچنین منابع صهیونیستی مدعی شدند ادامه روند عقب‌نشینی به ارزیابی وضعیت امنیتی و آنچه جلوگیری از حضور نیروهای حزب‌الله در این مناطق عنوان شده، وابسته خواهد بود و در صورت ناکامی این مرحله، اجرای مراحل بعدی طرح با ابهام مواجه می‌شود.

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