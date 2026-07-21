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رژیم صهیونیستی از آغاز اجرای آزمایشی عقب‌نشینی از برخی روستاهای جنوب لبنان خبر داد

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷
کد مطلب: 1843122
رژیم صهیونیستی از آغاز اجرای آزمایشی عقب‌نشینی از برخی روستاهای جنوب لبنان خبر داد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آغاز اجرای طرح آزمایشی عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از برخی روستاهای جنوب لبنان خبر دادند؛ اقدامی که به ادعای تل‌آویو، در چارچوب توافقات اخیر و با هماهنگی ارتش‌های لبنان و آمریکا آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «هاآرتص» به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد مرحله آزمایشی این طرح پس از مذاکرات هفته گذشته در رم و تحت نظارت «گروه هماهنگی نظامی لبنان» (MCG) آغاز شده است. بر اساس اعلام آمریکا، این طرح سه روستای «فرون»، «صریفا» و «زوطر الغربیه» را در بر می‌گیرد. با این حال، منابع صهیونیستی اذعان کردند که ارتش این رژیم تنها در یکی از این مناطق حضور زمینی داشته و در دو منطقه دیگر صرفاً از طریق ابزارهای اطلاعاتی و پهپادی فعالیت می‌کرده است.

به نوشته هاآرتص، اجرای این طرح با اختلاف‌نظرهایی میان طرف‌ها همراه بوده است؛ از جمله بر سر سازوکار نظارت بر مناطق مورد نظر و نقش نیروهای یونیفل. همچنین منابع صهیونیستی مدعی شدند ادامه روند عقب‌نشینی به ارزیابی وضعیت امنیتی و آنچه جلوگیری از حضور نیروهای حزب‌الله در این مناطق عنوان شده، وابسته خواهد بود و در صورت ناکامی این مرحله، اجرای مراحل بعدی طرح با ابهام مواجه می‌شود.

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