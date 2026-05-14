به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درحالی که قرار است دور جدید مذاکرات مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی امروز در واشنگتن برگزار شود، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان که بارها بر مخالفت خود بر مذاکرات مستقیم با دشمن تاکید کرده بود امروز طی سخنانی با اشاره به تداوم وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها اظهار داشت که اگر آتش‌بس واقعی برقرار نگردد، همه چیز خراب می‌شود.

نبیه بری در گفتگو با روزنامه الدیار اعلام کرد که ما به کمتر از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، بازسازی ویرانی‌ها، استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب و بازگشت آوارگان به خانه‌های خودشان راضی نمی‌شویم و من فکر می‌کنم که بازگشت آوارگان تازه آغاز کار خواهد بود.

رئیس پارلمان لبنان در ادامه به مستندسازی جنایات رژیم اشغالگر علیه این کشور و ملت آن پرداخته و گفت که لبنان در سایه جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها، این رژیم را مورد پاسخگویی قرار می‌دهد و اقدامات قانون لازم علیه آن را انجام خواهد داد.

وی درباره احتمال دیدار جوزف عون، رئیس جمهور لبنان با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر هم اظهار داشت که طبق اطلاعات موجود، چنین دیداری در دستور کار وجود ندارد.

نبیه بری تاکید کرد که لبنان بدون چتر منطقه‌ای و بین‌المللی که به تثیبت اوضاع کمک می‌کند، قادر به خروج از بحران کنونی نیست و بنابراین نیاز به حمایت و چتر منطقه‌ای دارد.

