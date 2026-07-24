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حجت‌الاسلام راجی:

روحیه مقاومت مهم‌ترین میراث رهبر شهید برای ملت ایران است

۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
کد مطلب: 1844333
روحیه مقاومت مهم‌ترین میراث رهبر شهید برای ملت ایران است

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به نقش رهبر شهید در تربیت نسل مؤمن و انقلابی، روحیه مقاومت را مهم‌ترین دستاورد مکتب انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: ملت ایران به برکت تربیت امامین انقلاب، در مسیر رشد، استقامت و ایستادگی در برابر دشمنان گام برداشته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین راجی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید از سوی عتبه حسینی در حرم مطهر بانوی کرامت، با قدردانی از مردم و مسئولان عراق برای برگزاری آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید، اظهار داشت: حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع، جلوه‌ای از وحدت ملت‌های ایران و عراق و شکست پروژه دشمن برای ایجاد اختلاف میان دو ملت بود.

راجی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت عراق افزود: محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام، به‌ویژه حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، دل‌های دو ملت را به یکدیگر نزدیک کرده و تلاش‌های استکبار برای ایجاد تفرقه را بی‌اثر ساخته است.

وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید مکتب «رشد مردم» را پایه‌گذاری کرد، خاطرنشان کرد: ثمره بیش از چهار دهه مجاهدت امام راحل و رهبر شهید، تربیت نسلی است که در میدان‌های مختلف با بصیرت و ایستادگی از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کند.

راجی روحیه مقاومت را مهم‌ترین ویژگی یک جامعه مؤمن برشمرد و تصریح کرد: انسان به‌طور طبیعی به آسایش و راحت‌طلبی گرایش دارد، اما مؤمن واقعی کسی است که برای دستیابی به اهداف الهی، سختی‌ها و دشواری‌ها را تحمل کند و در مسیر حق استقامت داشته باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که در مقاطع حساس تاریخ از یاری امامان معصوم علیهم‌السلام بازماندند، روحیه مقاومت را از دست داده بودند و همین ضعف، آنان را از همراهی با جبهه حق محروم کرد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با استناد به آیات قرآن کریم، اظهار داشت: ایمان بدون امتحان معنا ندارد و مؤمنان باید خود را برای آزمون‌های سخت الهی آماده کنند؛ چراکه مسیر ایمان همواره با سختی، صبر و استقامت همراه است.

وی با اشاره به مجاهدت‌های علمای شیعه و شهدای تاریخ اسلام بیان داشت: دین اسلام با تحمل سخت‌ترین رنج‌ها، شکنجه‌ها و ایثارگری‌های بزرگان دین به دست ما رسیده و حفظ این میراث نیز نیازمند روحیه جهاد و مقاومت است.

راجی با یادآوری مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: شهیدان بزرگواری همچون آرمان علی‌وردی، شهید حججی، شهید آیت‌الله سعیدی، شهید لفافی‌نژاد، شهید سیدحسن نصرالله، شهید آیت‌الله رئیسی و شهید حاج قاسم سلیمانی با ایستادگی و فداکاری معنای واقعی مقاومت را به جامعه آموختند.

وی با اشاره به سال‌های طولانی مجاهدت رهبر شهید گفت: ایشان پیش از انقلاب، دوران مبارزه، زندان، تبعید و شکنجه را پشت سر گذاشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در همه عرصه‌های دفاع از اسلام، انقلاب و مردم حضوری مؤثر و خستگی‌ناپذیر داشتند.

عزت ملت‌ها در گرو مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با انتقاد از گفتمان سازش با دشمن تصریح کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ ملتی با تسلیم در برابر استکبار به عزت و پیشرفت نرسیده است و عزت ملت‌ها در گرو مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است.

وی با اشاره به اعتراف برخی تحلیلگران و سیاستمداران غربی نسبت به ناکامی دشمن در برابر جمهوری اسلامی، بیان داشت: برخلاف تبلیغات رسانه‌ای، جمهوری اسلامی ایران در این میدان با اقتدار از آرمان‌های خود دفاع کرده و دشمن به اهدافش دست نیافته است.

راجی در پایان با تأکید بر الگوگیری از مکتب عاشورا خاطرنشان کرد: ملت ایران شاگرد مکتبی است که شعار «هیهات منا الذله» را سرلوحه خود قرار داده و تا زمانی که این فرهنگ در جامعه زنده باشد، دشمن هرگز نخواهد توانست اراده ملت ایران را در هم بشکند.

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