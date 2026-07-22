سجاد محجوب، مدیر اجرایی موکب خدامالعتره شهرستان رشت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، ضمن تشریح اقدامات و برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی از زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع) اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی این موکب برای خدمترسانی مطلوب به زائران در ایام اربعین حسینی بسیج شده است.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ خادم در بخشهای مختلف موکب سازماندهی شدهاند و در حوزههایی همچون اسکان زائران، تهیه و توزیع غذا و نوشیدنی، امور پشتیبانی، خدمات عمومی و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی فعالیت خواهند کرد.
محجوب با اشاره به اعزام گروه پیشرو موکب به عراق بیان کرد: نخستین گروه از خادمان، متشکل از ۳۰ نفر، به کربلای معلی اعزام شدهاند تا اقدامات اولیه شامل آمادهسازی محل استقرار، تجهیز بخشهای مختلف، هماهنگیهای اجرایی و فراهمکردن زیرساختهای موردنیاز برای آغاز خدمترسانی را انجام دهند.
مدیر اجرایی موکب خدامالعتره شهرستان رشت درباره محل استقرار این مجموعه گفت: موکب امسال در ورودی بابالقبله حرم مطهر امام حسین(ع)، جنب میدان تربیه و در ساختمانی ۱۲ طبقه مستقر شده است؛ موقعیتی که امکان دسترسی مناسبتر زائران به خدمات موکب را فراهم میکند.
به گفته محجوب، استقرار موکب در این ساختمان با هدف تمرکز خدمات، افزایش توان پذیرش زائران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخشهای اسکان، پذیرایی، پشتیبانی و برنامههای فرهنگی انجام شده است تا خادمان بتوانند بهصورت منسجمتری پاسخگوی نیازهای زائران باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه فعالیتهای مستمر موکب خدامالعتره اشاره کرد و افزود: ایستگاه صلواتی این موکب به مدت ۱۱۸ روز در پیادهراه فرهنگی رشت مستقر بود و در این مدت، خدمات مختلف فرهنگی، مذهبی و پذیرایی به شهروندان و شرکتکنندگان در برنامههای عمومی ارائه کرد.
محجوب همچنین از برپایی دو ایستگاه صلواتی در تهران، همزمان با مراسم شهادت، وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای خبر داد و گفت: این ایستگاهها در مجموعه چهلسرای مصلای امام خمینی(ره) و ورودی مجموعه بزرگ پارک ارم تهران فعالیت داشتند.
مدیر اجرایی موکب خدامالعتره شهرستان رشت ادامه داد: در جریان برگزاری این مراسم، خدماتی از جمله اسکان شرکتکنندگان، توزیع آب و شربت، تولید و تأمین یخ بهداشتی و پخت و توزیع روزانه هشت هزار پرس غذای گرم از سوی خادمان موکب ارائه شد.
مجموعه این فعالیتها نشاندهنده استمرار حضور موکب خدامالعتره در مناسبتهای مذهبی و ملی و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مردمی برای ارائه خدمات گسترده است؛ ظرفیتی که در ایام اربعین حسینی نیز با حضور بیش از ۲۰۰ خادم در کربلای معلی به کار گرفته خواهد شد.
محجوب در پایان از حمایت رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار رشت، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان گیلان، مجموعه مدیریت شهری، ستاد اربعین شهرداری رشت و خانههای برکت و احسان بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان گیلان قدردانی کرد و مشارکت این مجموعهها را در فراهمشدن زمینه خدمترسانی گسترده به زائران اربعین حسینی مؤثر دانست.
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