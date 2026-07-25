به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد ممنوعیت فعالیت مسجد امام علی(ع) هامبورگ، جمعی از مسلمانان و نمازگزاران این مرکز مذهبی، نماز جمعه و آیین‌های عبادی خود را در خیابان‌های مجاور این مسجد برگزار کردند؛ مسجدی که برای دهه‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز دینی و فرهنگی شیعیان در آلمان و اروپا به شمار می‌رفت.

ممنوعیت فعالیت این مسجد که در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ از سوی وزارت کشور آلمان اعلام شد، به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ و چند نهاد وابسته انجامید؛ اقدامی که از همان ابتدا با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده همراه شد. از آن زمان، درهای این مسجد به روی نمازگزاران بسته مانده و بسیاری از برنامه‌های مذهبی، از جمله نماز جمعه و دعای کمیل، در فضای باز و در مقابل ساختمان مسجد برگزار شده است.

بر اساس روایت حاضران، برگزاری نماز در خیابان‌های اطراف مسجد، طی این دو سال به صحنه‌ای مستمر از پافشاری بر حق عبادت و حفظ هویت دینی تبدیل شده است. نمازگزاران می‌گویند که در گرما، سرما، باران و برف، مراسم عبادی خود را در بیرون از مسجد ادامه داده‌اند؛ وضعیتی که به گفته آنان، بیانگر فشار فزاینده بر آزادی‌های مذهبی مسلمانان در آلمان است.

مسجد امام علی(ع) که به «مسجد آبی» نیز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مساجد شیعی در اروپا به شمار می‌رود و طی دهه‌های گذشته علاوه بر کارکرد عبادی، در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و گفت‌وگوی بین‌ادیانی نیز فعال بوده است. شماری از خانواده‌های مسلمان در هامبورگ این مسجد را بخشی از حافظه دینی و اجتماعی خود می‌دانند و تأکید دارند که تعطیلی آن، تنها به معنای بسته شدن یک ساختمان نیست، بلکه محروم شدن یک جامعه از یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویتی خود است.

در حالی که آزادی مذهب در قانون اساسی آلمان تصریح شده، استمرار برگزاری نماز در خیابان‌های اطراف مسجد امام علی(ع) در دومین سالگرد این ممنوعیت، بار دیگر بحث درباره نسبت امنیت، آزادی‌های دینی و حقوق مدنی مسلمانان در این کشور را به کانون توجه بازگردانده است.

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