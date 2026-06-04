به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید جواد نقوی، رهبر تحریک بیداری امت مصطفی(ص) پاکستان تأکید کرد که شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران، بیداری تاریخی و کم‌نظیری را در جهان اسلام و جامعه انسانی رقم زده و زمینه‌ای فراهم آورده است که بشریت بیش از هر زمان دیگری برای شکل‌گیری «امت واحده» آمادگی پیدا کرده است.

وی در جریان کارزار مردمی دعوت به کنفرانس شهید امت که ۱۳ ژوئن در لاهور برگزار می‌شود، اظهار داشت: شهادت رهبر معظم، بیداری تاریخی‌ای را در میان انسان‌ها ایجاد کرده که قرن‌ها آرزوی هدایتگران دینی بوده است.

نقوی افزود: امروز پیروان مذاهب و ادیان مختلف بیش از گذشته حق و باطل را تشخیص داده‌اند، پرده‌های غفلت کنار رفته و انسان‌ها با همدلی بیشتری راه حق، مقاومت و رهایی را پذیرفته‌اند.

وی تصریح کرد: این فرصت الهی که در آن بخش گسترده‌ای از بشریت از نظر فکری و قلبی برای تشکیل امت واحده آماده شده است، در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر به این شکل فراهم نبوده است.

رهبر تحریک بیداری امت مصطفی(ص) با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: ملت ایران با حضور و ایستادگی ۹۰ روزه خود در میدان، نمونه عملی این بیداری و مقاومت را به نمایش گذاشت.

وی همچنین تأکید کرد که کنفرانس شهید امت ضمن اعلام شکست نهایی سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشان خواهد داد که ملت پاکستان نیز برای تقویت وحدت، استحکام و دفاع از حق و مقاومت آمادگی کامل دارد.



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