به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دهمین دوره مسابقات بینادیانی «گفتوگوی ادیان» در شهر مسکو با حضور گسترده نمایندگان ادیان مختلف برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی ورزشی و فرهنگی بر اشتراکات انسانی و ارزشهای مشترک تأکید کردند.
در این رویداد که با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از پیروان ادیان ارتدوکس، کاتولیک، پروتستان، اسلام، یهودیت و بودیسم برگزار شد، شرکتکنندگان در مجموعههای ورزشی از جمله ورزشگاه «اسپارتاک» و خانه مرکزی شطرنج «میخائیل بوتویننیک» به رقابت پرداختند. این مسابقات با هدف ترویج سبک زندگی سالم و تقویت همزیستی میان پیروان ادیان مختلف برگزار شده است.
ایلنور حضرت گاینوتدینوف، سرپرست مفتی استان مسکو، در سخنانی با اشاره به اهمیت اینگونه برنامهها اظهار داشت: با وجود تفاوتها در دیدگاهها و باورها، همه انسانها در اصول انسانی مشترک هستند و ورزش میتواند بهعنوان زبانی مشترک، زمینهساز نزدیکی و دوستی میان افراد باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این رویداد به سنتی پایدار برای نسلهای آینده تبدیل شود.
همچنین گشه یونتن لودوی (سرگئی کیریشوف)، رئیس اداره مرکزی روحانیون بوداییان روسیه، با تأکید بر ضرورت رشد همزمان جسمی و معنوی انسانها، این مسابقات را نمونهای موفق از ترکیب ارزشهای انسانی، معنوی و اجتماعی دانست. به گفته برگزارکنندگان، این رویداد که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده، تاکنون میزبان حدود دو هزار شرکتکننده بوده و از یک مسابقه ساده فوتبال به یک رویداد بزرگ بینادیانی با هدف تقویت همگرایی اجتماعی تبدیل شده است.
