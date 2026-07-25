به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علی رضا رشیدیان در جمع کارگزاران افتخاری مشغول در واحد راهنمایان و امور گمشدگان در مرز شلمچه با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته اظهار کرد: شرایط فعالیت خادمان ، نشان‌دهنده عشق و ارادت آنان به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است؛ عشقی که تنها به شیعیان اختصاص ندارد و در میان برادران اهل سنت نیز به‌خوبی دیده می‌شود.

به گفته وی، حتی در میان راهنمایان زائران نیز نیروهایی از اهل سنت حضور دارند که با عشق و ارادت به زائران خدمت می‌کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های متفاوت اربعین امسال، تشییع باشکوه پیکر پاک قائد امت و اعضای خانواده شهید ایشان در عراق را از جلوه‌ ای مهم از همدلی و هم‌پیمانی میان دو کشور دانست و افزود: یکی از پیام‌های مهم اربعین امسال، قدردانی از ملت بزرگ عراق است که با میزبانی و همراهی خود، عظمت این حرکت را رقم زدند. این همدلی و وحدت، پاسخی روشن به کسانی است که چشم طمع به ایجاد اختلاف میان امت اسلامی و کشورهای منطقه دارند؛ چراکه امام حسین(ع) مسلمانان را گرد هم می‌آورد و اربعین پیام وحدت و برادری مسلمانان است.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با قدردانی از مردم و مسئولان خوزستان و دست‌اندرکاران ستاد اربعین، گفت: خوزستان از نخستین استان‌هایی بود که برای اربعین اعلام آمادگی کرد و موکب‌های این استان نیز از نخستین موکب‌های فعال در مسیر خدمت‌رسانی به زائران بودند.

رشیدیان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هوشمندسازی در مدیریت اربعین افزود: خدمات این حماسه بزرگ توسط مردم انجام می‌گیرد و وظیفه دستگاه‌ها در ستاد اربعین، تسهیل‌گری، ریل‌گذاری و ایجاد شفافیت است تا هر مجموعه وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد و با هوشمندسازی فرآیندهای سفر، تردد، خدمت‌رسانی و بازگشت زائران، مدیریت این حرکت عظیم با کیفیت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

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