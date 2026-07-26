به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدحسین راجی در سومین شب از سلسله سخنرانیهای خود در حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین ابعاد «مکتب رشد» رهبر شهید، سومین مؤلفه این مکتب را ارتقای بینش سیاسی و بصیرت مردم دانست و تأکید کرد: اگر امروز ملت ایران در برابر توطئههای دشمن ایستاده است، بخش مهمی از این ایستادگی مرهون بصیرت و دشمنشناسیای است که امام راحل و رهبر شهید در جامعه نهادینه کردند.
وی با اشاره به اینکه در شبهای گذشته درباره «روحیه مقاومت» و «دشمنشناسی» سخن گفته بود، اظهار داشت: رهبر شهید با ارتقای فهم سیاسی مردم، جامعه را از گرفتار شدن در دام جهل و غفلت حفظ کرد؛ زیرا هرگاه جهل بر جامعهای حاکم شود، زمینه برای سلطه دشمن و انحراف فراهم خواهد شد.
این پژوهشگر و استاد حوزه، با استناد به فرازی از زیارت اربعین، خاطرنشان کرد: فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) نجات مردم از جهل و گمراهی بود و در طول تاریخ نیز هر جا جهل گسترش یافت، حق به حاشیه رفت و باطل میداندار شد.
حجتالاسلاموالمسلمین راجی با بیان نمونههایی از تاریخ اسلام، از دوران امیرالمؤمنین(ع) تا واقعه کربلا، تصریح کرد: جامعهای که گرفتار شایعه، بیبصیرتی و ناآگاهی شود، حتی اگر رهبری چون امیرالمؤمنین(ع) داشته باشد، در معرض شکست قرار میگیرد.
وی سپس با اشاره به برخی پژوهشها و آمارهای منتشرشده درباره میزان آگاهی سیاسی در آمریکا، مدعی شد که نظامهای سلطه با نگه داشتن مردم در سطحینگری و غفلت، زمینه تداوم سلطه خود را فراهم میکنند و افزود: جهاد تبیین امروز از آن جهت اهمیت دارد که دشمن تلاش میکند شناخت و ادراک مردم را تغییر دهد.
این استاد حوزه همچنین نسبت به پیامدهای گسترش فضای مجازی بدون تعمیق معرفت هشدار داد و گفت: امروز حجم اطلاعات مردم افزایش یافته، اما عمق شناخت کاهش پیدا کرده است؛ مسئلهای که میتواند زمینهساز تأثیرپذیری از شایعات و تحلیلهای نادرست شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شناخت صحیح معارف دینی و پرهیز از برداشتهای سطحی از روایات تأکید کرد و گفت: بسیاری از انحرافها، نتیجه فهم نادرست و ناقص از دین است و جامعهای که از بصیرت محروم شود، ممکن است در برابر حقیقت نیز بایستد.
.............
پایان پیام
نظر شما