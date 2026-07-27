ماجرای نامه ۶۰۰ مقام اسبق صهیونیست به ترامپ درباره نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن، صدها مقام ارشد سابق امنیتی این رژیم با ارسال پیامی به رئیس جمهور آمریکا، نسبت به تشدید خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری هشدار دادند و از وی خواستند برای جلوگیری از وخامت اوضاع، بر کابینه نتانیاهو فشار وارد کند.

حدود ۶۰۰ مقام ارشد پیشین رژیم صهیونیستی در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه‌ای به ترامپ، نسبت به افزایش خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری ابراز نگرانی کرده و خواستار مداخله واشنگتن برای مهار این روند شدند.

طبق گزارش وبگاه شبکه روسیا الیوم، امضاکنندگان این نامه که اعضای سازمان موسوم به «رهبران امنیت اسرائیل» هستند و شماری از فرماندهان پیشین ارتش، موساد، شاباک و وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را شامل می‌شوند، هشدار دادند موج فزاینده خشونت شهرک‌نشینان می‌تواند پیامدهایی «ویرانگرتر» از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲؛ آغاز عملیات طوفان الاقصی) و تبعات آن به دنبال داشته باشد.

این نامه علاوه بر کاخ سفید، برای شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله «جارد کوشنر»، داماد و مشاور ارشد ترامپ و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور غرب آسیا نیز ارسال شده است.

نویسندگان نامه از ترامپ خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود، کابینه نتانیاهو را برای توقف اقدامات شهرک‌نشینان تحت فشار قرار دهد.

در بخشی از این پیام آمده است: «تنها شما می‌توانید از وقوع این فاجعه جلوگیری کنید. امیدواریم پیامی قاطع و روشن به کابینه اسرائیل منتقل کنید.»

همزمان، پایگاه خبری «واللا» به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد که نهادهای امنیتی این رژیم درباره احتمال تشدید اوضاع در کرانه باختری هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، عملیات گسترده نظامی که قرار بود در کرانه باختری اجرا شود، تا زمان بازگشت نتانیاهو از سفر واشنگتن به تعویق افتاده است.

واللا به نقل از فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که وضعیت کرانه باختری «بسیار خطرناک و انفجاری» توصیف شده است.

این رسانه همچنین به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داد که در صورت اجرای عملیات نظامی، تمرکز آن بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های گروه‌های مسلح در کرانه باختری خواهد بود.

به نوشته واللا، یکی از دلایل تعویق این عملیات، جلوگیری از قرار گرفتن دوباره مسئله فلسطین و تحولات کرانه باختری در صدر دستور کار دیدار نتانیاهو و ترامپ در واشنگتن عنوان شده است.

این تحولات پس از حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به شهرک «تل» در استان نابلس رخ داد؛ حمله‌ای که به شهادت چهار فلسطینی و کشته شدن ۲ صهیونیست انجامید.

در پی این حادثه، ارتش رژیم صهیونیستی موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را در این شهرک و دیگر مناطق کرانه باختری آغاز کرد، نیروهای بیشتری به منطقه اعزام کرد و از آمادگی برای اجرای یک عملیات نظامی گسترده در کرانه باختری خبر داد.

بر اساس آمارهای رسمی فلسطینی، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری به شهادت بیش از یک هزار و ۱۸۲ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۳ هزار نفر و بازداشت نزدیک به ۲۴ هزار فلسطینی منجر شده است. همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، ۸۷ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند.

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