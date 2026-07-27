به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت امنا و مسئولان مساجد در شهر «بیرمنگام» انگلیس، در نشستی با موضوع امنیت مساجد، درباره افزایش نگران‌کننده حملات جریان‌های راست افراطی به مراکز دینی و اجتماعی مسلمانان در بریتانیا گفت‌وگو کردند. این نشست به همت مجموعه «فِیث اَسوشیتس/برادران دینی» برگزار شد و هدف آن، بررسی تهدید ناشی از نژادپرستی راست‌گرایان و جرائم ناشی از اسلام‌هراسی و نیز برنامه‌ریزی برای تقویت حفاظت از اماکن عبادی اعلام شد.

در این نشست، ائمه جماعات، روسای هیئت امنای مساجد و دیگر فعالان جامعه اسلامی با اشاره به افزایش محسوس جرائم ضد مسلمانان در سال‌های اخیر، تاکید کردند که تبلیغات اسلام‌هراسانه از سوی چهره‌ها، احزاب و رسانه‌های راست‌گرا در بریتانیا، به تشدید فضای خصمانه علیه مسلمانان و سوق یافتن برخی ملی‌گرایان افراطی به اقدامات مجرمانه منجر شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای حفاظت از مساجد

بر پایه این گزارش، از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست می‌توان به ارتقای آموزش‌های امنیتی در مساجد، تعامل مثبت‌تر با رسانه‌ها و تلاش تازه برای افزایش دسترسی به بودجه‌های دولتی ویژه حفاظت از مراکز دینی اشاره کرد. همچنین مسئله وحدت درون‌جامعه‌ای مسلمانان بریتانیا نیز از جمله موضوعاتی بود که شرکت‌کنندگان آن را نیازمند توجه فوری دانستند.

شیخ «رفیق صوفی» از شورای مساجد «لنکشایر» در شمال‌غرب انگلستان، پیشنهاد تشکیل یک نهاد فراگیر با عنوان «شورای ملی مساجد» را مطرح کرد و گفت گفت‌وگوها درباره مقابله با نژادپرستی سال‌هاست ادامه دارد، اما واکنش‌ها همچنان کند بوده و لازم است تهدید راست افراطی از سوی ساختار حاکم در این کشور جدی‌تر به رسمیت شناخته شود.

در مقابل، بنیان‌گذار شورای مساجد «هادِرزفیلد» در انگلستان، با این پیشنهاد ابراز مخالفت کرد و گفت بسیاری از مساجد تا زمانی که خودشان مستقیماً هدف حمله قرار نگیرند، این حوادث را جدی نمی‌گیرند. وی در عین حال تاکید کرد که به جای ایجاد ساختارهای جدید، باید ظرفیت‌های موجود در جامعه مسلمانان تقویت، هماهنگی‌ها بیشتر و منابع به شکل بهتری میان مساجد و نهادهای اسلامی به اشتراک گذاشته شود.

آمار نگران‌کننده از حملات اسلام‌هراسانه

بر اساس داده‌های نهاد همکار دولت بریتانیا در رصد نفرت‌پراکنی ضد مسلمانان (به‌نام British Muslim Trust)، به طور متوسط در این کشور هر پنج روز یک مسجد هدف حمله قرار می‌گیرد. سازمان British Muslim Trust نیز با هشدار نسبت به شتاب گرفتن این حملات، خواستار واکنش فوری دولت شده و اعلام کرده است که در یک سال گذشته بیش از ۷۰ حمله به مساجد در بریتانیا ثبت شده که شامل ارعاب، خشونت، تخریب اموال، آزار و اذیت، نفرت‌پراکنی ضد اسلامی، سوءاستفاده اینترنتی و خرابکاری بوده است.

بر اساس این گزارش، داده‌های وزارت کشور بریتانیا نیز نشان می‌دهد جرائم ناشی از نفرت ضد مسلمانان در انگلستان و ولز، در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۵، ۱۹ درصد افزایش یافته است. سه منطقه اصلی این حملات نیز «لندن»، «منچستر بزرگ» در شمال‌غرب انگلستان و «وست میدلندز» در مرکز انگلستان معرفی شده‌اند. در همین چارچوب، گزارش شده است که ۹ حمله جداگانه به مساجد در لندن رخ داده و یک مسجد در بیرمنگام نیز طی ۱۲ ماه گذشته سه بار هدف حمله قرار گرفته است.

گلایه از دسترسی دشوار به بودجه‌های امنیتی

با وجود اعلام اختصاص بودجه‌ای تا سقف ۴۰ میلیون پوند برای طرح امنیتی مساجد، شماری از مسئولان حاضر در نشست بیرمنگام تاکید کردند که دسترسی به این منابع همچنان دشوار است و بسیاری از مساجد، با وجود گذشت ماه‌ها از اعلام این طرح، هنوز از آن بهره‌مند نشده‌اند.

مسجد پیسهیون پس از حمله

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