به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه‌الله) برای نخستین بار پس از یورش دولت نیجریه به رهبری محمد بوهاری در سال ۲۰۱۵، دیروز یکشنبه، در قالب دیدارهای مردمی در شهر زاریا، از منازل شماری از بستگان و شخصیت‌های مطرح این شهر بازدید کرد.

نخستین مقصد این دیدار، منزل مرحوم ملام قاسم، امام جمعه زاریا، در منطقه «اونگوار جوما» بود. شیخ زکزاکی ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، از خداوند متعال برای وی رحمت، مغفرت، آمرزش گناهان و جایگاهی والا در بهشت فردوس مسئلت کرد. همچنین برای تمامی مؤمنان و مؤمناتی که دار فانی را وداع گفته‌اند، طلب رحمت و غفران الهی نمود.

سپس دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه به منطقه «کواربای» رفت و با حضور بر مزار مرحوم ملام موسی، پرچمدار انقلاب شیخ عثمان دان فودیو در منطقه ززاو، یاد و خاطره خدمات ارزشمند وی در مسیر تبلیغ دین را گرامی داشت.

وی همچنین از مدفن مادر مرحوم خود، در منطقه «جوشی» شهر زاریا دیدار کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن بانوی مؤمنه، از خدمات و ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی ایشان تجلیل نمود.

نماز شیخ زکزاکی در جوار مدفن مادر خود

این دیدارها در فضایی صمیمی، معنوی و سرشار از محبت برگزار شد. شیخ زکزاکی در جریان این دیدارها بر اهمیت تقویت پیوندهای خویشاوندی، تحکیم وحدت و همبستگی اجتماعی، تکریم خانواده‌ها، احترام به بزرگان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره عالمان دین و بندگان صالح خدا که عمر خود را در خدمت اسلام و جامعه سپری کرده‌اند، تأکید کرد.

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