به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمدعلی موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی درباره توصیه خود به زائران اربعین اظهار کرد: کسانی که در مسیر پیادهروی اربعین حضور پیدا میکنند، راه شهدا را ادامه دهند و در طول این سفر معنوی یاد و خاطره شهدای عزیز، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر را گرامی بدارند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: امیدواریم خداوند متعال به همه خدمتگزاران زائران اربعین توفیق عنایت کند و سایه همه کسانی که در خدمت به اسلام، انقلاب و مردم ایران تلاش میکنند، مستدام باشد.
وی در پایان برای زائران اربعین آرزوی قبولی زیارت، سلامتی و توفیق کرد و از آنان خواست برای همه مؤمنان و خدمتگزاران التماس دعا داشته باشند.
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