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رئیس مجلس خبرگان رهبری: 

  مراسم اربعین هرچه باشکوه‌تر برگزار شود

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
کد مطلب: 1845718
  مراسم اربعین هرچه باشکوه‌تر برگزار شود

 رئیس مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی، گفت: امیدواریم این آیین عظیم با برنامه‌ریزی مناسب، هر سال با عظمت و شکوه بیشتری برگزار شود.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ    آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی درباره توصیه خود به زائران اربعین اظهار کرد: کسانی که در مسیر پیاده‌روی اربعین حضور پیدا می‌کنند، راه شهدا را ادامه دهند و در طول این سفر معنوی یاد و خاطره شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر  را گرامی بدارند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: امیدواریم خداوند متعال به همه خدمتگزاران زائران اربعین توفیق عنایت کند و سایه همه کسانی که در خدمت به اسلام، انقلاب و مردم ایران تلاش می‌کنند، مستدام باشد.

وی در پایان برای زائران اربعین آرزوی قبولی زیارت، سلامتی و توفیق کرد و از آنان خواست برای همه مؤمنان و خدمتگزاران التماس دعا داشته باشند.
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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