به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب و استاد دانشگاه عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای فرهنگی در مواجهه با مسئله حجاب، گفت: پیش از ارائه الگوهای فرهنگی و رسانه‌ای برای تبیین فلسفه حجاب، باید سواد رسانه‌ای نسل نوجوان و جوان را تقویت کنیم تا این نسل بتواند پیام‌های رسانه‌ای را تحلیل کرده و در برابر جریان‌های مختلف منفعل نباشد.

وی با اشاره به نقش پررنگ فضای مجازی در شکل‌دهی نگرش نسل جدید اظهار داشت: امروز بیشترین مواجهه نوجوانان و جوانان با رسانه است و مهم‌ترین نیاز آنان، شناخت فضای رسانه، شناخت محتوا، درک پیام‌ها و توانایی تجزیه و تحلیل آن‌هاست.

نوروزی افزود: متأسفانه بخش قابل توجهی از نسل جوان و نوجوان ما در برابر رسانه از سواد کافی برخوردار نیست، در حالی که رسانه‌های امروز با بهره‌گیری از رویکردهایی مانند لذت‌گرایی، سرگرمی‌محوری و تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه، گاهی بدون بیان مستقیم، سبک زندگی و زیست عفیفانه را هدف قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: ممکن است فرد در ظاهر محتوای دیگری را مشاهده کند، اما پیام‌های پنهان رسانه می‌تواند به تدریج فرهنگ اباحه‌گری و فاصله گرفتن از عفاف را در ذهن مخاطب تقویت کند؛ بنابراین مهم‌ترین اقدام برای نسل جدید، آموزش سواد رسانه‌ای است.

مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب با بیان اینکه سواد رسانه‌ای به معنای توانایی خواندن، تحلیل و ارزیابی پیام‌های رسانه‌ای است، گفت: فردی که از این مهارت برخوردار باشد، می‌تواند صحت و سقم پیام‌ها را بررسی کند و به جای پذیرش منفعلانه، درباره آن‌ها تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم دو گروه مؤثر یعنی مادران جوان و دانش‌آموزان را در زمینه سواد رسانه‌ای آموزش دهیم، جامعه‌ای خواهیم داشت که در فضای مجازی تنها دریافت‌کننده پیام نیست، بلکه قدرت تحلیل و کنشگری دارد.

ضرورت الگوسازی غیرمستقیم برای نسل جدید

نوروزی با تأکید بر لزوم حضور فعال در فضای مجازی اظهار داشت: در شرایطی که فضای رسانه‌ای امروز از نظر پوشش، ارتباطات و روابط اجتماعی گسترده است، باید کنشگری فعال در حوزه زیست عفیفانه داشته باشیم.

وی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر، معرفی الگوهای موفق زنانی است که ضمن حفظ حجاب، در عرصه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.

مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی روایت‌های رسانه‌ای، حجاب در تعارض با رشد و پیشرفت زنان معرفی می‌شود، در حالی که حضور زنان جوان موفق و محجبه در فضای رسانه می‌تواند این تصور را اصلاح کند و ذهنیت نسل جوان را تغییر دهد.

وی ادامه داد: هرچه فضای رسانه‌ای از تصاویر و روایت‌های زنان موفقی که با حفظ هویت دینی و فرهنگی به جایگاه‌های علمی و اجتماعی بالا رسیده‌اند، پر شود، تأثیرگذاری آن بر الگوهای ذهنی نسل جوان بیشتر خواهد بود.

حجاب باید در پیوند با خانواده تبیین شود

نوروزی با اشاره به اهمیت پیوند میان حجاب و تحکیم خانواده گفت: الگویی که برای زیست عفیفانه ارائه می‌شود باید حافظ نهاد خانواده باشد.

وی اظهار داشت: موضوع حجاب را نباید صرفاً یک مسئله دینی و شرعی معرفی کرد، بلکه باید ارتباط آن با حفظ کرامت زن، صیانت از خانواده و آرامش اجتماعی نیز برای نسل جدید تبیین شود.

استاد دانشگاه عدالت تأکید کرد: همه زنان جامعه، چه محجبه و چه کم‌حجاب، موضوع تحکیم خانواده را مهم می‌دانند؛ بنابراین باید حجاب را در چارچوب حفظ خانواده و حمایت از جایگاه زن در جامعه تبیین کنیم.

انتقاد از نگاه مناسبتی به موضوع حجاب

نوروزی با انتقاد از مناسبتی شدن برنامه‌های حجاب در کشور گفت: متأسفانه حجاب در برخی موارد به یک موضوع مناسبتی تبدیل شده، در حالی که این مسئله یک زیرساخت فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: زمانی که نگاه ما به حجاب صرفاً مناسبتی باشد، برنامه‌ها نیز محدود به اقدامات مقطعی می‌شوند، اما اگر آن را یک مسئله زیرساختی بدانیم، موضوعاتی مانند سبک زندگی، خانواده، هویت اجتماعی زنان و تعمیق باورهای دینی نیز در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب تصریح کرد: نهادهای فرهنگی کشور باید در حوزه وظایف تخصصی خود به موضوع حجاب توجه کنند؛ نه اینکه تنها در مناسبت‌های خاص به آن بپردازند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه ملی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی باید در برنامه‌های تخصصی خود، موضوعاتی مانند تحکیم خانواده، تشکیل خانواده، تعالی خانواده، سبک زندگی، هویت زن مسلمان و تعمیق باورهای دینی را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا این مسائل به صورت غیرمستقیم بر فرهنگ عفاف و حجاب اثرگذار هستند.

ضرورت تغییر روش ارتباط با نسل زد و آلفا

نوروزی با اشاره به تغییرات نسلی اظهار داشت: امروز با نسل‌های جدیدی مانند نسل زد و نسل آلفا مواجه هستیم که ادبیات، علایق، ذائقه‌ها و شیوه دریافت پیام در آن‌ها با نسل‌های گذشته متفاوت است.

وی افزود: نمی‌توان با ادبیات و روش‌های گذشته با این نسل ارتباط برقرار کرد، بلکه باید از زبان، ابزار و شیوه‌هایی استفاده کنیم که برای آنان قابل پذیرش باشد.

مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب ادامه داد: موضوع حجاب در واقع آخرین حلقه یک زنجیره فرهنگی است و پیش از آن باید مباحثی مانند خداشناسی، معنویت، احساس نیاز به خدا، آرامش معنوی و نگاه درست به دین در نسل جدید تقویت شود.

وی گفت: زمانی که این زیرساخت‌های معرفتی شکل بگیرد، رفتارهای دینی نیز به صورت طبیعی‌تر ظهور پیدا خواهد کرد.

سواد رسانه‌ای؛ اولویت بنیاد عفاف و حجاب در سال جدید

نوروزی با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت بنیاد عفاف و حجاب در سال جدید، آموزش سواد رسانه‌ای نسل جدید است، گفت: باید از ظرفیت نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانه ملی برای تقویت سواد رسانه‌ای استفاده کنیم.

وی افزود: امروز فضای مجازی مهم‌ترین بستر اثرگذاری فرهنگی است و باید در حوزه تولید محتوا، شیوه ارتباط و روش‌های کنشگری در این فضا برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

مرزبندی فعالیت فرهنگی و امنیتی در موضوع حجاب

مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب درباره مرز فعالیت فرهنگی و برخورد امنیتی در مسئله حجاب گفت: حوزه امنیتی بیشتر مربوط به جریان‌هایی است که با رویکرد عنادآمیز، سازمان‌یافته و با هدف ضربه زدن به ارزش‌های جامعه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اما در مواردی که افراد به دلیل غفلت، ضعف تربیتی یا تأثیرپذیری از فضای فرهنگی دچار رفتارهای نادرست شده‌اند، باید با رویکرد فرهنگی و اقناعی وارد شد.

نوروزی تأکید کرد: مطالبه اصلی ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که به جای ورود مستقیم و مقطعی به موضوع حجاب، در حوزه‌های تخصصی خود بر زیرساخت‌های فرهنگی اثرگذار مانند خانواده، سبک زندگی، هویت زنان و آسیب‌های اجتماعی کار کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد عفاف و حجاب در سال جدید مطالبه‌گری و تعامل با نهادهای مهم فرهنگی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه را در دستور کار دارد تا موضوع عفاف و حجاب در سبد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این نهادها جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

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