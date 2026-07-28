به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌نشست وبیناری سلسله نشست‌های تبیینی، فرهنگی و نخبگانی ستاد اربعین مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با عنوان «اربعین؛ میثاق حسینی، مثلی لا یبایع مثله، مقاومت و خون‌خواهی رهبر شهید» با هدف تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجمع در اربعین ۱۴۰۵ برگزار شد.

این وبینار روز یکشنبه ۴ مردادماه ساعت ۱۴ به وقت تهران با حضور جمعی از مرتبطان و اعضای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین معینیان، دبیر ستاد اربعین و معاون بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، به تبیین اهداف و برنامه‌های اربعینی این مجمع پرداخت. وی ضمن تشریح نشست‌های بین‌المللی فرهنگی، تبیینی و نخبگانی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در رویداد اربعین ۱۴۰۵، شعار این اربعین را «مثلی لا یبایع مثله» و در ذیل مفهوم کلی «میثاق حسینی» عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به جدول برنامه‌های ارسالی برای مهمانان، افزود: نشست‌های جوانان، دانشجویان، ادیان و مذاهب، بانوان، مبلغان، فعالان رسانه‌ای و نیز شب شعر، و همایش اصلی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ ماه صفر در کربلای معلی با حضور شخصیت‌های فرهنگی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به مشارکت در نشست‌ها می توانند با ارسال خلاصه مقالات در موضوعات انتخاب شده و ذکر بازه زمانی حضور درکربلا در برگزاری این نشست‌ها همراه ما باشند.

در ادامه این وبینار، شریف امبالو، رئیس مجلس اعلا و مدیر مرکز اسلامی تحقیقات سنگال، به ایراد سخن پرداخت و مباحث خود را در چهار محور مطرح کرد. وی واقعه کربلا را صحنه رویارویی تمام‌عیار دو جهان‌بینی مادی و معنوی دانست و قیام امام حسین(ع) را حرکتی بر پایه ایمان در برابر جنگ یزید، که به تعبیر او جنگ طغیان محض است، توصیف کرد.

امبالو با تأکید بر اینکه ادیان مختلف درکی مشترک از قیام امام حسین(ع) دارند، خون آن حضرت را نیرویی برای احیای عدالت دانست. وی همچنین به ارتباط میان قیام امام حسین(ع) و حضرت مهدی(عج) پرداخت و خون رهبر شهید را احیاگر سنت‌های اسلامی و زمینه‌ساز تقویت حیات انسانی بشر معرفی کرد.

سخنران دیگر این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس نقوی، امام جمعه مرکز امام حسن(ع) انگلستان و عضو هیئت امنای مجلس علمای شیعه اروپا بود. وی با مهم برشمردن رویداد اربعین، عدد چهل را در مناسبات دینی دارای مفهومی ویژه دانست.

نقوی با اشاره به سیره انبیا، حسینی شدن و حسینی ماندن را لطفی از جانب خداوند متعال توصیف کرد و سفر اربعین را با وجود همه دشواری‌ها، رزقی الهی برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست.

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