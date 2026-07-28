به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده عضو فراکسیون حقوق در پارلمان عراق با اشاره به دخالت های گسترده آمریکا در امور داخلی کشورش، گفت: رفتار واشنگتن به گونهای است که گویی عراق یک ایالت آمریکاست و برای آن تصمیم گیری و تعیین تکلیف میکند.
طبق نقل المعلومه، «مقداد الخفاجی»، نماینده پارلمان عراق گفت: دخالتهای خارجی در عراق همچنان ادامه دارد و مانع از دستیابی این کشور به حاکمیت حتی در روابط خارجی خود از حیث سیاسی، اقتصادی و امنیتی میشود.
این نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: حرکت به سمت تنوع بخشیدن به توافقات تجاری با کشورهای شرق آسیا، مانند چین و هند، و همچنین با ایران و روسیه، به دور از قید و بندها و محدودیتهای آمریکا، گامی بزرگ و مقتدرانه است که استقلال اقتصادی و نظامی عراق را تقویت خواهد کرد.
وی افزود: بغداد هنوز فاقد شجاعت لازم برای دستیابی به استقلال اقتصادی و انعقاد معاملات، توافقات و قراردادها با همه کشورهاست. چین و هند به عنوان سودمندترین بازارها برای عراق به شدت مایل به خرید نفت آن هستند.
این نماینده پارلمان تصریح کرد: عراق تحت سلطه اقتصادی آمریکاست و مسائل سیاسی توسط طرفهای خارجی، در درجه اول از سوی آمریکا، به آن تحمیل میشود.
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