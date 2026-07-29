میزبانی روزانه از ۵ هزار بانو در موکب حرم بانوی کرامت در طریق الحسین(ع) + فیلم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول کمیته بانوان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در گفتوگویی خبری اظهار داشت: از بدو ورود زائران به بخش بانوان، فرآیند پذیرش و ثبتنام انجام میشود و کالسکهها و ویلچرهای آنان شمارهگذاری میشود تا با ارائه کارت خدمت، هنگام خروج و در شرایط ازدحام، وسایل خود را بهراحتی و بدون مشکل تحویل بگیرند.
وی با بیان اینکه تعداد پذیرش بانوان در طول یک شبانهروز به پنج هزار نفر می رسد، افزود: تمامی بخشهای خدماتی مورد نیاز بانوان در این موکب فعال است و سرویسهای بهداشتی، حمام و سایر امکانات رفاهی بهصورت مستمر در اختیار زائران قرار دارد.
مسئول کمیته بانوان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به سایر خدمات این بخش خاطرنشان کرد: بخش لباسشویی روزانه ۱۸ ساعت از شبانهروز فعال است. همچنین ملزومات مورد نیاز زائران نیز پیشبینی شده است تا هر زائر در صورت نیاز بتواند اقلام مورد نیاز خود را دریافت کند.
نادریملک همچنین از فعالیت بخش کودک و نوجوان خبر داد و گفت: این بخش با هدف ایجاد فضایی امن و مناسب برای نگهداری کودکان راهاندازی شده است تا مادران بتوانند با آسودگی بیشتری به استراحت، انجام امور شخصی و بهرهمندی از برنامههای فرهنگی بپردازند و در عین حال کودکان و نوجوانان نیز از برنامههای متناسب با سن خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: بخشی برای پاسخگویی به پرسشهای زائران نیز در نظر گرفته شده است و خادمان این بخش بهصورت مستمر پاسخگوی سؤالات زائران و راهنمای آنان هستند.
مسئول کمیته بانوان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان با بیان اینکه مجموعه خدمات این بخش با همکاری ۱۰۰ خادم ارائه میشود، تأکید کرد: تلاش خادمان موکب بر این است که بانوان زائر در فضایی آرام، منظم و با امکانات مناسب، مسیر زیارت اربعین را با آسایش، امنیت و آرامش بیشتری سپری کنند.
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