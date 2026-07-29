به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که راهزنی دریایی آمریکا دسترسی ۴۴ هزار بیمار دیالیزی به دارو را به بنبست کشانده بود، دیپلماسی هلالاحمر در ژنو باعث شد تا محموله توقیفشده «توسکا» پس از ماهها انتظار بازپس گرفته شود.
راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر با تشریح جزئیات روند آزادسازی محموله یک میلیون یورویی دیالیز از محاصره آمریکا گفت: محموله دارویی کشتی توسکا که به طور ویژه برای بیماران دیالیزی کشور تأمین شده بود، در فروردینماه امسال با اقدام غیرقانونی و راهزنی دریایی نیروهای آمریکایی به سرقت رفت. با این حال، با پیگیریهای همهجانبه مجموعه هلالاحمر از طریق مجامع بینالمللی، این محموله سرانجام آزاد شد و به کشور بازگشت.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی و مکاتبات گسترده انجامشده در این زمینه بیان کرد: جمعیت هلالاحمر در راستای احقاق حقوق بیماران، حدود ۳۵ فقره نامه به مجامع بینالمللی ارسال کرد. همچنین در خصوص وضعیت این کشتی، بیانیهای از سوی کمیته ملی حقوق بشر دوستانه که ریاست آن بر عهده رئیس جمعیت هلالاحمر است صادر شد و به طور همزمان نامههای متعددی به ۱۷ نهاد بینالمللی ارسال شد.
عالیشوندی به نقش کلیدی دیپلماسی بشردوستانه در حل این بحران اشاره کرد و گفت: در جریان سفر رئیس جمعیت هلالاحمر به ژنو، پیگیری این پرونده با جدیت در دستور کار قرار گرفت. وی با بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی بشردوستانه، در دیدارهای دوجانبه و رایزنیهای فشرده با شرکای کاری خود در فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای بینالمللی، خواستار مداخله سریع برای حل این موضوع شد.
معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر هدف اصلی این رایزنیها را تسریع در آزادسازی این محموله حیاتی و تضمین دسترسی بیماران، بهویژه بیماران خاص و دیالیزی به اقلام درمانی مورد نیازشان دانست و تأکید کرد: پیام صریح و روشن جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلالاحمر در تمامی این مذاکرات، تأکید بر این موضع اصولی بود که دارو و تجهیزات پزشکی بشردوستانه تحت هیچ شرایطی نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، محدودیتهای مالی یا تحریمهای یکجانبه قرار گیرند.
وی با تأکید بر قوانین و معاهدات حقوق بینالملل گفت: بر اساس قوانین بینالمللی، بیماران بهویژه بیماران خاص هیچ نقشی در اختلافات و منازعات سیاسی ندارند و جامعه جهانی موظف است دسترسی مستمر، ایمن و بدون وقفه آنان به داروهای حیاتی را تضمین کند. از همین رو، هلالاحمر تا آخرین لحظه پیگیر احقاق این حق بود که خوشبختانه ظرف روزهای گذشته شاهد ترخیص و آزادسازی این محموله بودیم.
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