تداوم تخریب مناطق مسکونی جنوب لبنان در حملات ارتش صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس و حملات ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی در چند منطقه در جنوب لبنان خبر دادند.

طبق نقل النشره، منابع لبنانی اعلام کردند انفجارهای شبانه روزی به دست نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان ادامه دارد که آخرین آنها در «زوطر شرقی» و «کفرتبنیت» رخ داد. همچنین به گفته این منابع، »نبطیه الفوقا» هدف حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

چندین انفجار نیز بر اثر حملات در «مجدل زون» و «مشاع المنصوری» در منطقه صور در جنوب لبنان رخ داده است.

شبکه المنار از انفجار بزرگی در حومه شهرک «طلوسه» در جنوب لبنان خبر داد. المنار لبنان همچنین گزارش داد: دشمن اسرائیلی اقدام به شلیک منور بر فراز ارتفاعات «علی الطاهر» در منطقه نبطیه در جنوب لبنان کرد.

این درحالی است که روز گذشته (سه‌شنبه ششم مرداد) «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با افتخار از تخریب گسترده مناطق مسکونی در جنوب لبنان سخن گفت وافزود: ارتش اسرائیل ۲۰ روستای تاریخی لبنان را که قدمتی چندصد ساله داشتند، به طور کامل با خاک یکسان کرده است. به گفته وی، در مجموع بین ۱۵ تا ۲۰ هزار خانه در ۲۴ روستای جنوب لبنان به طور کامل تخریب شده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پس از پنج دور مذاکره مستقیم با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن، توافق چارچوبی را امضا کردند که بر اساس آن، ارتش لبنان باید به تدریج حاکمیت خود را بر سراسر خاک این کشور اعمال کند و در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز نیروهای خود را از مناطق اشغالی جنوب خارج کند. اجرای این توافق به‌صورت مرحله‌ای و از طریق ایجاد «مناطق آزمایشی» طراحی شده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از خروج از لبنان طفره می رود و به تخریب منازل مسکونی در جنوب به ویژه مناطق مرزی لبنان با فلسطین اشغالی ادامه داده است.

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