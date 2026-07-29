انسجام ملی، سپر راهبردی ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تداوم اقدامات خصمانه آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آنان اظهار داشت: توطئه‌های مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و مهره‌های بازی آن‌ها در نظام بین‌الملل همچنان ادامه دارد و بخشی از این توطئه‌ها معطوف به ایجاد بحران‌های داخلی و جلوگیری از تحقق انسجام ملی در ایران قدرتمند است.

وی با بیان اینکه تهدیدات امروز تنها در قالب جنگ نظامی یا فشار مستقیم خلاصه نمی‌شود، افزود: در جهان امروز بسیاری از جوامع با مجموعه‌ای از تهدیدات ترکیبی مواجه‌اند؛ از جنگ روانی و رسانه‌ای گرفته تا فشارهای اقتصادی، عملیات ادراکی، تحریک شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی.

امانی تأکید کرد: آنچه یک جامعه را در برابر این فشارها مقاوم و پایدار نگه می‌دارد، صرفاً ابزارهای سخت نیست، بلکه سرمایه‌های نرم و درونی آن جامعه است؛ سرمایه‌هایی همچون میانه‌روی، پرهیز از افراط‌گرایی و انسجام ملی.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مقوله وحدت و انسجام ملی گفت: دلیل این تأکیدها کاملاً روشن است؛ انسجام ملی یک ضرورت اجتماعی و راهبردی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که در آن صداهای تند و ادبیات دشمن‌پسند ـ فارغ از اینکه از سوی چه حزب یا سیاستمداری مطرح شود ـ دست بالا پیدا کند، بسترهای شکل‌گیری انسجام ملی را مخدوش خواهد کرد.

وی ادامه داد: در چنین فضایی، تقابل‌های فرساینده جای نقد منصفانه و مؤثر را می‌گیرد و شکاف‌های اجتماعی عمق بیشتری پیدا می‌کند؛ دقیقاً همان نقطه‌ای که تهدیدات بیرونی می‌توانند بر آن سوار شوند. دشمنان زمانی بیش از هر زمان دیگر نسبت به جامعه ایران طمع می‌کنند که کشور از درون با قطبی‌سازی، بی‌اعتمادی و واگرایی مواجه شود.

امانی تصریح کرد: از این رو، در برهه حساس و سرنوشت‌ساز کنونی باید بیش از گذشته صیانت از انسجام ملی و وحدت عمومی را در مقابله با دشمن مورد توجه قرار دهیم.

وی با تأکید بر اینکه پرهیز از افراط‌گرایی به معنای انفعال یا چشم‌پوشی از اصول نیست، اظهار داشت: این رویکرد به معنای ترجیح عقلانیت بر هیجان، تدبیر بر شتاب‌زدگی و توجه به منافع بلندمدت ملی به جای واکنش‌های لحظه‌ای است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: افراط‌گرایی معمولاً با ساده‌سازی مسائل پیچیده همراه است؛ در چنین رویکردی، مسائل چندلایه امنیتی، منطقه‌ای، نظامی، اجتماعی و سیاسی به دوگانه‌های تند و مطلق فروکاسته می‌شوند و نتیجه آن، کاهش قدرت تحلیل جمعی و افزایش احتمال خطا در تصمیم‌گیری عمومی خواهد بود.

امانی در ادامه با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: انسجام ملی مهم‌ترین پشتوانه یک جامعه است. انسجام ملی به معنای یکسان اندیشیدن همه افراد یا نبود اختلاف‌نظر نیست، بلکه به این معناست که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، فهم مشترکی درباره منافع عمومی، امنیت جمعی و ضرورت حفظ همبستگی وجود داشته باشد.

وی افزود: هرچه احساس تعلق مشترک در جامعه قوی‌تر باشد، امکان نفوذ روایت‌های تفرقه‌افکنانه و تحریک‌آمیز کاهش می‌یابد و جامعه قدرت بیشتری برای تحمل فشارها، اصلاح خطاها و عبور از بحران‌ها خواهد داشت.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: جامعه‌ای که از طریق میانه‌روی و تقویت همبستگی داخلی، فضای عمومی را از افراط، بدبینی و دوقطبی‌سازی دور نگه دارد، بخش مهمی از تهدیدات دشمن را عملاً بی‌اثر خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه منسجم کمتر اسیر شایعه می‌شود، کمتر به تحریک‌های تبلیغاتی مستقیم و غیرمستقیم دشمن پاسخ هیجانی می‌دهد و بهتر می‌تواند میان نقد درونی و تخریب بیرونی تمایز قائل شود. میانه‌روی، پرهیز از افراط‌گرایی و انسجام ملی، عناصر اصلی تاب‌آوری اجتماعی هستند و هر جامعه‌ای که بخواهد در برابر فشارها و تهدیدات بیرونی ایستادگی مؤثر داشته باشد، ناگزیر است این مؤلفه‌ها را در درون خود تقویت کند.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

