به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری ادعا کردند که مقامات ارشد رژیم صهیونیستی و امارات در هفتههای اخیر جلسات محرمانهای را برای بحث در مورد هماهنگی اقدامات مشترک علیه ایران برگزار کردهاند.
رسانههای عبری عصر سهشنبه ادعا کردند که مقامات ارشد رژیم صهیونیستی و امارات در هفتههای اخیر جلسات محرمانهای را برای بحث در مورد هماهنگی اقدامات مشترک علیه ایران، با توجه به تحولات اخیر منطقهای برگزار کردهاند.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد این جلسات در یک کشور سوم که نام آن فاش نشده است، همزمان با تشدید تنشها بین ایالات متحده و ایران و حملات آمریکا به پایگاههایی در نزدیکی تنگه هرمز برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، دو طرف در مورد راههای افزایش همکاری و هماهنگی در مقابله با ایران و ابتکارات مشترک برای اقدام در مجامع بینالمللی گفتوگو کردند. آنها تأکید کردند که این گامها با هماهنگی ایالات متحده اجرا خواهد شد.
در این گزارش ادعا شده است مقامات اماراتی در جریان این جلسات، مخالفت خود را با یادداشت تفاهم امضا شده بین واشنگتن و تهران ابراز کردند و معتقدند که این یادداشت تفاهم به ایران فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی بدون دادن امتیازات واقعی میدهد.
این کانال به نقل از دیپلماتهای غربی ادعا کرد که امارات، ایران را یک چالش استراتژیک میداند و منافع مشترک با اسرائیل با توجه به نگرانیها در مورد نفوذ ایران و تحولات مربوط به امنیت دریایی در تنگه هرمز تقویت شده است.
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