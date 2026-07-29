به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات مشترک عربستان و آمریکا علیه الحشد الشعبی، نخست وزیر عراق دستور نشست اضطراری برای بررسی تحولات امنیتی این کشور را داد.

مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد علی الزیدی، نخست وزیر عراق دستور برگزاری نشست اضطراری شورای وزارتی امنیت ملی برای بررسی تحولات امنیتی و حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه الحشدالشعبی را داد.

پیشتر تحلیلگران به المیادین گفتند: بیانیه صادر شده توسط گروه‌های مقاومت عراق، شلیک پهپادها به سمت خاک عربستان را قاطعانه رد می‌کند. اقدامات عربستان نشان دهنده تجاوزی عمدی با هدف تضعیف توانایی‌های الحشد الشعبی است.

این تحلیلگران گفتند: گزارش‌هایی وجود دارد که تأیید می‌کند توقیف کامیون حامل سلاح در داخل خاک سوریه یک سناریوی ساختگی بوده است.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، حملات هدفمندی را علیه مواضع الحشد الشعبی در عراق انجام داده‌اند.

طبق گزارش‌های اولیه، این حملات منجر به شهادت تعدادی از پرسنل و مجروح شدن تعدادی دیگر و همچنین خسارات مادی به چندین ساختمان و املاک متعلق به الحشد الشعبی شده است.

الحشد الشعبی در بیانیه‌ای افزود: ما این هدف قرار دادن را تشدید بسیار خطرناک تنش، نقض حاکمیت عراق و حمله به نهادهای امنیتی رسمی آن می‌دانیم.

اخیرا عربستان مدعی شده بود که منشأ حملات پهپادی به این کشور عراق بوده است..

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