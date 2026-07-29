به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمد عرفاتی، معاون علمی ـ فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، روز چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی، با بیان اینکه شعار امسال این مراسم «منشور قیام شیعه تا ظهور حضرت حجت(عج)» است، اظهار داشت: قیام امروز ملت ایران، با وجود همه فشارهای اقتصادی، تحریمها و توطئههای دشمن، ادامه همان مسیری است که باید به قیام جهانی حضرت ولیعصر(عج) منتهی شود.
وی با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای دشمن گفت: همه مشکلات و فشارهایی که بر مردم تحمیل شده، با هدف شکستن اراده ملت و جلوگیری از ایستادگی آنان است، اما مردم ایران برای خدا ایستادهاند و این روحیه را در خانوادههای معظم شهدا نیز بهروشنی میتوان مشاهده کرد.
عرفاتی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین افزود: امروز رسالت رسانهها، بهویژه رسانه ملی و رسانههای متعهد، روشنگری و تبیین واقعیتهاست؛ همان رسالتی که حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پس از عاشورا بر عهده گرفتند. اگر مردم از اهداف دشمن آگاه شوند، بهتر خواهند توانست در مسیر مقاومت و حفظ ارزشها حرکت کنند.
وی با اشاره به جایگاه پیادهروی جاماندگان اربعین اظهار کرد: اگرچه پیادهروی نجف تا کربلا یک اجتماع عظیم جهانی است، اما برای کسانی که امکان حضور در عراق را ندارند، زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در روز اربعین، بر اساس روایت صحیح امام هادی(ع)، ثواب زیارت سیدالشهدا(ع) را دارد و این موضوع باید بیش از گذشته برای مردم تبیین شود.
معاون علمی ـ فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰۰ موکب مردمی در شهرری برای خدمترسانی به زائران ثبتنام کردهاند، گفت: این موکبها با وجود شرایط اقتصادی کشور، با عشق و اخلاص در حال آمادهسازی برای خدمت به زائران هستند و امسال نیز توجه ویژهای به بخش فرهنگی و معرفتی خواهند داشت.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش کمیته فرهنگی، امسال ۴۰ نقطه برای اقامه نماز جماعت، ۱۰ ایستگاه سخنرانی و تبیین معارف و برنامههای متعدد فرهنگی در مسیر پیادهروی پیشبینی شده است. همچنین تمامی مساجد، مدارس و ادارات واقع در مسیر نیز در خدمت زائران خواهند بود.
عرفاتی با اشاره به جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: این امامزاده واجبالتعظیم از معدود شخصیتهایی است که هم محدث، هم فقیه، هم نویسنده و هم کاتب قرآن بوده و بیش از ۱۲۰ روایت صحیحالسند از ایشان نقل شده است؛ جایگاهی که ائمه معصومین(ع) برای ایشان ترسیم کردهاند، اهمیت این آستان مقدس را دوچندان میکند.
وی با تشریح اقدامات ستاد اجرایی پیادهروی جاماندگان اربعین اظهار داشت: برای برگزاری این مراسم ۱۱ کمیته تخصصی شامل کمیتههای امنیتی، حملونقل، مدیریت بحران، پشتیبانی، اطلاعرسانی، بهداشت و سلامت، امور زائران، بازرسی و ارزیابی، فرهنگی و اجرایی تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ جلسه هماهنگی برگزار شده است.
معاون علمی ـ فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: کمیته امنیت با مشارکت فرمانداری، نیروی انتظامی، بسیج، حراست آستان و سایر نهادهای مسئول، برنامهریزی لازم را برای تأمین امنیت زائران انجام داده و در حوزه حملونقل نیز تمهیدات ویژهای برای جلوگیری از ازدحام و تسهیل بازگشت زائران اندیشیده شده است.
وی افزود: در بخش پشتیبانی، تأمین آب آشامیدنی سالم، یخ، اقلام مورد نیاز موکبها، فضاسازی محیطی و پشتیبانی لجستیکی بر عهده شهرداری منطقه ۲۰ تهران است و کمیته بهداشت و سلامت نیز با استقرار مراکز درمانی، آمبولانسها و نیروهای امدادی، آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران را دارد.
عرفاتی با اشاره به برنامههای ویژه آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در شب اربعین گفت: از ساعت ۲۲ شب اربعین برنامههای فرهنگی، قرائت زیارت اربعین، عزاداری، تلاوت قرآن، سخنرانی و اقامه نماز جماعت در مصلی امام علی(ع) آغاز خواهد شد و تا نیمهشب ادامه خواهد داشت. همچنین مواکب مستقر در سه ضلع آستان به ارائه خدمات مختلف به زائران خواهند پرداخت.
وی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای پیادهروی جاماندگان اربعین خاطرنشان کرد: این مراسم یک اجتماع عظیم فرهنگی، دینی و اجتماعی است و باید بیش از گذشته در رسانهها به آن پرداخته شود تا مردم با جایگاه معنوی و آثار این حرکت بزرگ آشنا شوند.
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