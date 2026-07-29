به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری روسی «ریانووستی» در گزارشی نوشت که توقف حملات آمریکا علیه ایران را نباید نشانه پیشرفت در مسیر مذاکرات دانست، بلکه این تصمیم با مشکلات داخلی واشنگتن از جمله کاهش ذخایر تسلیحاتی و نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نیز ارتباط دارد؛ چراکه اگر حزب رئیس‌جمهور (جمهوری‌خواهان) در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر شکست بخورد، ممکن است کنترل مجلس نمایندگان، سنا یا هر دو را از دست بدهد. این گزارش تأکید می‌کند که هرچند مقام‌های آمریکایی از تداوم مسیر دیپلماسی سخن می‌گویند، اما عوامل نظامی و سیاسی نیز در این تصمیم نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، «مایکل والتز» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده است که دونالد ترامپ برای حفظ «پنجره فرصت» جهت مذاکرات، دستور توقف حملات به ایران را صادر کرده است.

هشدار ایران؛ ادامه جنگ، دامنه درگیری را گسترش خواهد داد

این رسانۀ روسی با اشاره به اظهارات «محمد اکرمی‌نیا» سخنگوی ارتش ایران گزارش داد که این مقام ایرانی در گفت‌وگو با تلویزیون رسمی ایران تأکید کرده است آمریکا ممکن است سناریوهای دیگری برای روزهای آینده در نظر گرفته باشد، اما وضعیت فعلی با خواسته‌های واشنگتن همخوانی ندارد. به گفته وی، اگر آمریکا بر ادامه جنگ و حملات هوایی اصرار کند، جغرافیای درگیری گسترش خواهد یافت.

این گزارش در عین حال خاطرنشان می‌کند که آرامش کنونی ممکن است موقتی باشد؛ زیرا ترامپ طی ماه‌های گذشته هم‌زمان از امکان دستیابی به توافق با ایران سخن گفته و در عین حال تهدید کرده است که در صورت شکست روند دیپلماتیک، عملیات نظامی جدیدی را آغاز خواهد کرد.

کمبود تسلیحات آمریکا و تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای

ریانووستی با استناد به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی می‌نویسد که ایالات متحده با کمبود سامانه‌ها و تجهیزات دفاع موشکی مورد نیاز برای حفاظت از پایگاه‌های خود در خاورمیانه مواجه است. هرچند مایکل والتز سعی داشته این نگرانی‌ها را رد کند، اما اذعان داشته که بخش قابل توجهی از ذخایر تسلیحاتی آمریکا در نتیجه جنگ اوکراین و درگیری با نیروهای یمنی مصرف شده است و در عین حال مدعی شده ارتش آمریکا همچنان توان لازم برای ادامه عملیات علیه ایران را در اختیار دارد.

«آندری یاشلافسکی» پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل وابسته به آکادمی علوم روسیه نیز به ریانووستی گفته است مشاوران ترامپ نسبت به کاهش مداوم ذخایر تسلیحاتی، به‌ویژه سامانه‌های پدافندی «پاتریوت»، هشدار داده‌اند. وی اظهار داشته که کمبود این سامانه‌ها بود که موجب شده یک موشک ایرانی از سپر دفاعی عبور کرده و به کشته شدن شماری از نظامیان آمریکایی در اردن منجر شود. به گفته او، همین شرایط در کنار نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، واشنگتن را به توقف موقت درگیری سوق داده است، هرچند بعید می‌داند این توقف ناشی از اعتماد متقابل یا پیشرفت واقعی در مذاکرات باشد.

در ادامه این گزارش، «ولادیمیر ساژین» پژوهشگر ارشد مؤسسه شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه نیز تأکید کرده است که اختلافات تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین موضوع گروه‌های هم‌پیمان ایران همچنان عمیق است و احتمال دستیابی به توافق جامع در آینده نزدیک بسیار اندک به نظر می‌رسد. وی معتقد است هر دو طرف تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، وقت‌کشی خواهند کرد و پس از آن نیز سرنوشت هرگونه توافق احتمالی همچنان با ابهامات و چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

ریانووستی در پایان گزارش خود می‌نویسد که در حال حاضر درگیری میان ایران و آمریکا وارد متوقف شده است، اما مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. این خبرگزاری همچنین با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره کوبا، می‌نویسد با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار رئیس‌جمهور آمریکا، نمی‌توان سناریوهای مختلف را منتفی دانست؛ هرچند جمهوری‌خواهان نیز در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ناچارند کاهش محبوبیت خود را در محاسبات سیاسی و نظامی مدنظر قرار دهند.

..............

پایان پیام