به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الحشدالشعبی اعلام کرد: براساس اطلاعات اولیه، در حملهٔ تروریستی ائتلاف متجاوز آمریکا و عربستان سعودی دست‌کم ۲۰ مجاهد شهید و ۳۲ نفر زخمی شدند.

ستاد فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور و عربستان سعودی حملاتی در عراق انجام دادند.

سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی ۲۸ ژوئیه (سه‌شنبه ششم مرداد) حملات دقیقی در عراق علیه نیروهای همسو با ایران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آنها دستور حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی سعودی داده بود، انجام دادند.

وزارت امور خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ ای تأیید کرد که نیروهای مسلح این کشور با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به اهدافی در عراق حمله کردند.

طبق نقل خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزارت امور خارجه سعودی در بیانیه‌ای ضمن تأیید حمله نیروهای مسلح این کشور به اهدافی مشخص در خاک عراق و با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، مدعی شد که این حملات در چارچوب حق دفاع از خود که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، انجام شده است.

در این بیانیه ادعا شده است که این حملات در پاسخ به آنچه «حملات پهپادی گروه‌های وابسته به ایران در عراق علیه تأسیسات نفتی عربستان» خوانده شده، صورت گرفته است.

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