به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده رهبر معظم انقلاب در امور حج و زیارت، با حضور در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در عمود ۱۰۸۰ طریق الحسین(ع)، در جمع زائران و خادمان اربعین با اشاره به برکات زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، بر توجه به فرهنگ نیابت، تاسی به سیره اهل‌بیت علیهم السلام و پاک کردن دل‌ها از کینه و کدورت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در دوران حکومت‌های ستمگر، اظهار داشت: در گذشته بسیاری از مشتاقان از نعمت زیارت محروم بودند و زائران در مسیر با تهدیدها و خطرهای فراوان مواجه می‌شدند؛ تا آنجا که نقل شده است افرادی که قصد اطعام زائران را داشتند، غذا را در میان نخلستان‌ها پنهان می‌کردند و گاه زائران در مسیر به دست ظالمان به شهادت می‌رسیدند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور حج و زیارت افزود: امروز فرصت حضور در راهپیمایی عظیم اربعین و زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام برای مردم ایران، از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مجاهدت‌هایی است که در این مسیر انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ نیابت در زیارت گفت: زائران باید کسانی را که به هر دلیل از حضور در این سفر معنوی محروم مانده‌اند، به یاد داشته باشند و می‌توانند به نیابت از آنان زیارت کنند و نایب‌الزیاره محرومان از این فیض الهی باشند.

نواب در ادامه با اشاره به سیره کریمانه حضرت امام حسین علیه السلام اظهار داشت: آن حضرت در آخرین منزل پیش از واقعه عاشورا دستور دادند آب فراوان آماده شود. هنگامی که علت این کار را پرسیدند، فرمودند: «مهمانانی بر ما وارد خواهند شد» و منظور ایشان لشکر ابن سعد بود.

وی تصریح کرد: این رفتار حضرت امام حسین علیه السلام نشان‌دهنده اوج کرامت، بزرگواری و اخلاق حسینی است و ما که پیرو آن حضرت هستیم باید در رفتار و زندگی خود از این مکتب الگو بگیریم.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور حج و زیارت در پایان خاطرنشان کرد: زیارت اربعین باید فرصتی برای شست‌وشوی دل‌ها از کینه‌ها و کدورت‌ها باشد و زائران با تأسی به مکتب سیدالشهدا علیه السلام، اخلاص، همدلی، گذشت و خدمت خالصانه به دیگران را در خود تقویت کنند.

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