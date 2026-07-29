به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دریاسالار «براد کوپر» فرمانده سنتکام در یادداشتی خطاب به نیروهای آمریکایی تأکید کرده است که ایران از طریق گزارش‌های رسانه‌ای، مطالب منتشرشده توسط خبرنگاران و همچنین تصاویر و ویدئوهایی که نظامیان با تلفن همراه خود منتشر می‌کنند، قادر است نتایج حملات را به‌سرعت ارزیابی کند.

وی با هشدار نسبت به خطرات اطلاعات منتشرشده در منابع عمومی، خواستار تقویت تدابیر امنیت عملیاتی شد.

در همین حال، منابع آگاه به رویترز اعلام کردند برخی نظامیان آمریکایی مستقر در اردن از احتمال جمع‌آوری یا ضبط تلفن‌های همراه خود در روزهای آینده مطلع شده‌اند.

همچنین بررسی اعمال محدودیت در استفاده از تلفن همراه در تعدادی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی سنتکام نیز این دستورالعمل را بخشی از تلاش‌های مستمر برای ارتقای آگاهی امنیتی و حفاظت از نیروهای آمریکایی توصیف کرد.

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