النُجَباء: بغداد همکاری خود با ریاض را قطع کند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی النُجَباء در بیانیهای شبیخون آمریکایی - سعودی به عمق خاک عراق علیه نیروهای حشد الشعبی را محکوم و تأکید کرد که در این بزنگاه تاریخی خطرناک، دولت و نهادهای رسمی عراق باید فورا سکوت خود را بشکند و به صدور بیانیههای محکومیت و ابراز انزجار بسنده نکند.
النجباء در ادامه بیانیه خود این تجاوز فجیع آمریکایی-سعودی را محکوم و تقبیح کرد و افزود: «ادامه حضور پایگاهها و مقرهای اشغالگران آمریکایی در خاک عراق به خطری قریبالوقوع تبدیل شده است که امنیت و ثبات این کشور را تهدید میکند.»
جنبش مزبور اضافه کرد: «دولت عراق باید هرگونه همکاری خود با رژیم سعودی را که ثابت کرده سر افعی و تأمین کننده مالی تروریسم علیه عراق و مردم آن است، قطع کند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما از دولت میخواهیم که هر چه زودتر سکوت خود را بشکند و به بیانیههای محکومیتآمیز که تنها متجاوز را جسورتر کرده و او را به ادامه تجاوزاتش تشویق میکند، اکتفا نکند، زیرا چنین مواضعی، متجاوز را به ادامه تجاوز و گستاخی بیشتر تشویق میکند.»
النُجَباء خاطرنشان کرد: «ما خواستار تجهیز فوری و مؤثر سیستمهای پیشرفته پدافند هوایی و پاسخگویی همه کسانی هستیم که اجازه دادهاند آسمان کشور عراق مورد تجاوز قاتلان قرار گیرد.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما اجازه نخواهیم داد مستبدان واشنگتن و اعراب سعودی، خاک عراق را آلوده کنند، بدون اینکه بهای سنگینی پرداخت کنند.»
شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق عراق هم این حمله را محکوم کرده و درباره پیامدهای جدی آن هشدار داده است.
وی بر لزوم تکمیل خروج نیروهای خارجی از خاک عراق و توسعه قابلیتهای دفاعی تأکید کرد.
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