به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شعارها، رویکردها و فرهنگ حاکم بر راهپیمایی اربعین بر پایه همزیستی، محبت، خدمت به انسانها و تقویت وحدت میان ملتها استوار است و همین ویژگیها، اربعین را به یکی از بزرگترین جلوههای همبستگی انسانی و اسلامی در جهان معاصر تبدیل کرده است.
وی که در همایش اربعین و همگرایی اسلامی در کربلای معلی سخن می گفت با تشریح ابعاد مختلف راهپیمایی اربعین، این رویداد عظیم را دارای مؤلفههای عمیق دینی، فرهنگی و انسانی دانست و تأکید کرد که شناخت صحیح این ظرفیتها، زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از پیام و کارکردهای اربعین را فراهم میکند.
مبلغی با بیان اینکه اربعین دارای هویتی جهانی، اجتماعی، اخلاقی و فراگیر است، اظهار داشت: وظیفه اندیشمندان، نخبگان و فعالان فرهنگی آن است که ابعاد گوناگون این حرکت عظیم را بیش از پیش تبیین کرده و برای بالفعل ساختن ظرفیتها و مؤلفههای آن تلاش کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماهیت قیام امام حسین(ع) تصریح کرد: نهضت عاشورا بر پایه ارزشهایی همچون اصلاح، عدالت، مبارزه با ظلم، کرامت انسانی، اخلاق و معنویت شکل گرفته است؛ از اینرو، حرکت اربعین نیز نمیتواند منشأ تفرقه و اختلاف باشد، بلکه رسالت اصلی آن تقویت وحدت، انسانیت و همبستگی میان ملتهاست.
مبلغی، انسجام و یکپارچگی را از مهمترین ویژگیهای هویت اربعین برشمرد و افزود: این حرکت از آغاز تا پایان بر محور همدلی، تعاون و مشارکت استوار است و همین ویژگی، اربعین را به الگویی ممتاز برای تقویت همگرایی امت اسلامی تبدیل کرده است.
وی اخلاق را یکی دیگر از ارکان اساسی اربعین دانست و گفت: فرهنگ مواکب، ایثار، خدمترسانی، مهماننوازی، کرامت انسانی، محبت و گفتوگوی صمیمانه میان زائران، جلوهای عینی از ارزشهای اخلاقی اسلام را به نمایش میگذارد و میلیونها انسان این فضایل را در متن این حرکت عظیم تجربه میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر فراگیر بودن پیام اربعین خاطرنشان کرد: هر کس اربعین را مختص یک مذهب، طایفه یا گروه خاص بداند، حقیقت این حرکت را بهدرستی درک نکرده است؛ چراکه اربعین متعلق به همه انسانهاست و شیعه، اهل سنت، پیروان سایر ادیان و همه آزادگان جهان میتوانند در پرتو پیامهای انسانی آن گرد هم آیند.
همایش اربعین و همگرایی اسلامی از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.
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