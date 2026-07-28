به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی سلیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: درمانگاه تخصصی «خدامالعتره» در قالب طرحی مشترک میان معاونت امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان گیلان و شهرداری رشت در کربلای معلی راهاندازی شده است تا بخشی از نیازهای درمانی زائران اربعین حسینی را پوشش دهد.
وی با اشاره به تجهیزات و امکانات این مرکز درمانی افزود: این درمانگاه با بهرهگیری از تجهیزات استاندارد و کادر درمانی مجرب، آمادگی کامل برای ارائه خدمات پزشکی به زائران را دارد. در این مرکز ۶ تخت بستری، ۲ پاراوان، ۲ کپسول اکسیژن، یک دستگاه الکتروشوک (AED)، یک ترالی احیا، ۲ ترالی پانسمان، یک دستگاه برانکارد، یک کیف احیا، ۳ دستگاه فشارسنج به همراه گوشی پزشکی، ۳ دستگاه گلوکومتر و ۲ دستگاه ویلچیر مستقر شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان با تشریح ترکیب نیروهای درمانی مستقر در این درمانگاه تصریح کرد: یک پزشک متخصص ارتوپدی، سه پزشک عمومی، شش پرستار، سه تکنسین دارویی، دو کارشناس فوریتهای پزشکی و چهار نفر در بخشهای پذیرش، انتظامات و مترجمی در این مرکز به زائران خدمات ارائه میکنند.
سلیمی با تأکید بر اینکه داروها و تجهیزات مصرفی مورد نیاز نیز مطابق با استانداردهای درمانگاههای سطح یک تأمین و در اختیار این مرکز قرار گرفته است، اظهار داشت: خدمات ارائهشده در درمانگاه «خدامالعتره» شامل ویزیت عمومی و تخصصی، کنترل فشار خون و قند خون، تزریقات، سرمتراپی، پانسمان، آتلبندی، ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و در صورت نیاز، ارجاع بیماران به مراکز درمانی تخصصی خواهد بود.
وی هدف از راهاندازی این درمانگاه را ارتقای سطح سلامت زائران و کاهش دغدغههای درمانی آنان در ایام حضور در کربلای معلی عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور میلیونی عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) در مراسم بزرگ اربعین، فراهمسازی خدمات درمانی مناسب از مهمترین اقدامات حمایتی برای حفظ سلامت زائران به شمار میرود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهرداری رشت در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی این درمانگاه در آمادگی کامل قرار دارند تا بهصورت شبانهروزی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی کنند. این همکاری مشترک، نمونهای موفق از همافزایی و تعامل میان دستگاههای اجرایی در راستای خدمت به زائران اربعین حسینی و ترویج فرهنگ ایثار و خدمترسانی است.
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