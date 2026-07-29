اعزام بیش از ۷۷۰۰ زائر گیلانی به مرزهای اربعین/ مهران همچنان مقصد اصلی زائران

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی تا پایان روز ششم مردادماه، مجموعاً ۷ هزار و ۳۸۰ زائر گیلانی با ۲۴۶ دستگاه اتوبوس از استان به مرز مهران اعزام شدهاند که این مرز همچنان مقصد اصلی زائران اربعین از گیلان به شمار میرود.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۳۹۰ نفر از زائران استان نیز با ۱۳ دستگاه اتوبوس از مسیر مرز خسروی راهی عتبات عالیات شدهاند تا در آیین عظیم پیادهروی اربعین حسینی شرکت کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدماترسانی به زائران، تصریح کرد: تمامی اتوبوسهای اعزامی پیش از آغاز سفر تحت معاینههای فنی و کنترلهای ایمنی قرار گرفتهاند و رانندگان نیز آموزشها و دورههای توجیهی لازم را با هدف ارتقای ایمنی سفر و ارائه خدمات مطلوب به زائران گذراندهاند.
مرادی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و آرامش زائران در طول سفر از اولویتهای اصلی این ادارهکل است، خاطرنشان کرد: با برنامهریزی انجامشده، ناوگان حملونقل عمومی استان آمادگی کامل برای پاسخگویی به افزایش تقاضا در روزهای منتهی به اربعین را دارد و روند اعزام زائران بهصورت منظم و مستمر ادامه خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به پیشبینی تمهیدات لازم برای بازگشت زائران، گفت: هماهنگیهای لازم برای مدیریت سفرهای بازگشت نیز انجام شده است تا زائران پس از پایان مراسم اربعین حسینی، بدون مشکل و با آرامش به استان بازگردند.
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