به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی فالح الزیدی» فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در جریان بازدید از مقر سازمان الحشد الشعبی، ضمن ادای احترام به شهدای این نیرو و تأکید بر رسیدگی به مجروحان، بر ادامه حمایت دولت از رزمندگان الحشد الشعبی تأکید کرد.

وی همچنین اعلام کرد دولت عراق از طرف‌های مدعی خواسته است اسناد و مدارک مربوط به ادعای انجام حملات از خاک عراق را ارائه کنند، اما تاکنون هیچ مدرک معتبری در این خصوص دریافت نشده است.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز با بیان اینکه فرماندهان امنیتی در حال تدوین برنامه‌ای برای جلوگیری از هرگونه تجاوز و حفظ حاکمیت ملی هستند، تأکید کرد بغداد اجازه هیچ اقدام خودسرانه یا استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای دیگر را نخواهد داد.

وی افزود مسئولیت کامل تأمین امنیت کشور بر عهده نیروهای رسمی است و دولت بر انحصار سلاح در چارچوب نهادهای قانونی اصرار دارد.

در همین حال، رئیس سازمان الحشد الشعبی، «فالح الفیاض»، آمادگی این نیرو را برای اجرای دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح و حفاظت از نیروهای الحشد در برابر هرگونه تجاوز اعلام کرد. وی بر هماهنگی کامل الحشد الشعبی با سیاست‌ها و تصمیمات دولت عراق در حوزه امنیتی تأکید کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود پاسخ به حملات آمریکا پس از پایان مراسم اربعین حسینی قطعی خواهد بود و در صورت اقتضای شرایط، منافع و ابزارهای آمریکا در عربستان نیز ممکن است هدف قرار گیرند.

این موضع‌گیری پس از حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان به شماری از مناطق عراق صورت گرفت؛ حملاتی که بنا بر گزارش‌ها به شهادت و زخمی شدن شماری از نیروها انجامید.

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